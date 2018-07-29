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Сколько будет стоить iPhone "для бедных": в сети обнародовали цены

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Сколько будет стоить iPhone "для бедных"
Сколько будет стоить iPhone "для бедных" / Фото из свободных источников

Несколько дней назад ряд изданий опубликовали первые сведения о стоимости будущих новинок Apple. Речь идет о так называемом iPhone 9, более доступную версию iPhone X с обновленным дисплеем и единственной основной камерой.

Об этом сообщает 4pda.

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Как утверждают источники, стоимость будет зависеть от объема памяти и, что довольно неожиданно, число слотов для SIM-карт.

К примеру, Apple iPhone 9 (2018) с 64 ГБ встроенного хранилища и 1 SIM-картой можно будет приобрести в США за 599 долларов (около 15 960 гривен), модель с двумя слотами для SIM-карт обойдется пользователям в 699 долларов (около 18 630 гривен). За Apple iPhone 9 (2018) с 256 ГБ встроенного хранилища и одной SIM-картой пригласят 749 долларов (около 19 960 гривен), а модификация с двумя SIM-картами обойдется в 849 долларов (около 22 630 гривен).

Для сравнения, iPhone X (2018) с 5,8-дюймовым экраном будет стоить от 800 долларов (около 21 320 гривен) до 900 долларов (около 23 990 гривен), iPhone X Plus – от 900 долларов до 1 000 долларов (около 26 650 гривен). Насколько правдивы слухи о двойной слот для SIM и будет ли это новшество представлено во всех моделях – пока неизвестно.

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Теги: Новости США Apple Техно Смартфоны Цены iPhone
Источник: 24 Канал
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