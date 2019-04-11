09:11
11 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина все игнорируют. За мат – тюрьма
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 апреля
      Вести.UA: Останется ли Луценко на должности. Каких зверят коллекционирует Мосийчук
      Вєсті.UA
      19:41, 10 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 2
      Згадати все
      21:39, 10 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Сколько будет стоить пасхальная корзина в Украине в этом году

      29 Читати новину українською
      Пасхальная корзина 2019 в Украине: цены
      Пасхальная корзина 2019 в Украине: цены / Фото из открытых источников

      Пасхальная паска в Украине будет стоить почти 44 гривны в этом году. Это, если испечь паску самостоятельно весом 700 граммов. Такая сумма на 7% больше, чем в предыдущем году.

      Стоимость приготовления паски выросла из-за подорожания сливочного масла (на 11%, "плюс" 6 гривен на изделии), пшеничной муки (на 19%, "плюс" 2 гривны), молока (на 10% "плюс" 1 гривна), сообщает Экономический дискуссионный клуб.

      Читайте также: Пасха в Украине 2019: дата и традиции

      Зато цены на яйца и сахар снизились на 9%-13%.

      Скільки треба грошей, щоб приготувати паску ціни на паску Україна Великдень кошик
      Сколько будет стоить приготовить паску в 2019 году

      Сколько будет стоить пасхальная корзина в 2019 году?

      Самая дешевая пасхальная корзина с шестью традиционными для освящения продуктами будет стоить не менее 248 гривен. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Кроме паски, существенно домашняя колбаса (на 13%) и сало (на 7%).

      • паска будет стоить 44 гривны,
      • полкилограмма колбасы – 130 гривен,
      • 200 грамм хрена со свеклой – 10 гривен,
      • 200 граммов соли – 1 гривну,
      • полкилограмма сала – 39 гривен,
      • десяток яиц – 24 гривны.

      Читайте также: Выходные на Пасху 2019: сколько будут отдыхать украинцы

      Ціни Великдень кошик паска
      Цены на продукты для пасхальной корзины

      За последние 3 года стоимость пасхальной корзины выросла в 1,7 раза. А прожиточный минимум за это время вырос в 1,4 раза (как для трудоспособных, так и нетрудоспособных лиц).

      ціни Великдень паска великодній кошик
      Цены на пасхальные корзины и паски в предыдущие годы

      blog_ava
      Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
      сегодня
      4867
      Теги: Новости Украины Деньги Цены Пасха
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сколько будет стоить пасхальная корзина в Украине в этом году
      сегодня , 08:45 Сколько будет стоить пасхальная корзина в Украине в этом году
      29
      Історія судді, яку покарали за відмову застосовувати домашній арешт до опонента президента
      сегодня , 08:44 Історія судді, яку покарали за відмову застосовувати домашній арешт до опонента президента
      Фундація DEJURE 173
      "Барселона" минимально победила "Манчестер Юнайтед" на выезде: видео
      сегодня , 07:40 "Барселона" минимально победила "Манчестер Юнайтед" на выезде: видео
      231
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      10 апреля , 22:45 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 18573
      Ожидания Кремля от украинских выборов: о чем врут российские пропагандисты
      10 апреля , 20:01 Ожидания Кремля от украинских выборов: о чем врут российские пропагандисты
      Світлана Попова 1211
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Оскар 2018: Фрэнсис Макдорманд стала лучшей актрисой
      5 марта 2018 , 06:37
      Между двумя украинскими городами проложили европейскую трассу
       1 сентября 2018 , 17:46
      810 км/ч – новый рекорд скорости на автомобиле
       15 октября 2018 , 13:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук