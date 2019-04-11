Сколько будет стоить пасхальная корзина в Украине в этом году

Пасхальная паска в Украине будет стоить почти 44 гривны в этом году. Это, если испечь паску самостоятельно весом 700 граммов. Такая сумма на 7% больше, чем в предыдущем году.

Стоимость приготовления паски выросла из-за подорожания сливочного масла (на 11%, "плюс" 6 гривен на изделии), пшеничной муки (на 19%, "плюс" 2 гривны), молока (на 10% "плюс" 1 гривна), сообщает Экономический дискуссионный клуб.

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Зато цены на яйца и сахар снизились на 9%-13%.



Сколько будет стоить приготовить паску в 2019 году

Сколько будет стоить пасхальная корзина в 2019 году?

Самая дешевая пасхальная корзина с шестью традиционными для освящения продуктами будет стоить не менее 248 гривен. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Кроме паски, существенно домашняя колбаса (на 13%) и сало (на 7%).

паска будет стоить 44 гривны,

полкилограмма колбасы – 130 гривен,

200 грамм хрена со свеклой – 10 гривен,

200 граммов соли – 1 гривну,

полкилограмма сала – 39 гривен,

десяток яиц – 24 гривны.

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Цены на продукты для пасхальной корзины

За последние 3 года стоимость пасхальной корзины выросла в 1,7 раза. А прожиточный минимум за это время вырос в 1,4 раза (как для трудоспособных, так и нетрудоспособных лиц).



Цены на пасхальные корзины и паски в предыдущие годы