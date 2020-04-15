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      Сколько бы было в Украине инфицированных коронавирусом без карантина: объяснение Ляшко

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      Виктор Ляшко / Мариуполь ФМ

      После массового распространения коронавируса и объявления пандемии, Украина пошла на карантин. Продлится он до 24 апреля. Если бы его не ввели, количество инфицированных в Украине было бы значительно больше.

      Такое мнение высказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью НВ.

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      "Если мы посмотрим на наше математическое моделирование, которое было сделано в конце февраля, то, по состоянию на 12 апреля, мы должны были бы иметь около 17 тысяч коронавирусных больных", – заявил Виктор Ляшко.

      Важно! По состоянию на 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 108 человек.

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      По его словам, введение карантина в Украине позволило значительно сократить количество инфицированных, а также скорость распространения инфекции.

      "От 100 до 1 тысячи инфицированных и от 1 тысячи до 10 тысяч инфицированных мы идем медленнее, чем другие страны, даже наши соседи из Европейского союза. Это и есть эффект превентивных мер. Например, от 100 до 1 тысячи мы прошли за девять дней. Италия – за пять дней. Теперь посмотрим, за какое время мы пройдем от 1 тысячи до 10 тысяч. Испания, Италия прошли за пять-семь дней. А от 10 тысяч до 20 тысяч и дальше проходят быстрее и быстрее. Потому что растет число контактов. у нас первая тысяча [у кого обнаружен COVID-19] была 4 апреля", – отметил Виктор Ляшко.


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      Также главный санитарный врач отметил еще однин положительный момент карантина – снижение количества инфицированных гриппом и гриппоподобными заболеваниями.

      "Иногда вот эти волны давали нам рост заболеваний в марте – начале апреля. Сейчас мы видим стремительное падение. Это дало нам возможность освободить места в отделениях интенсивной терапии, где должны бороться с гриппом и пневмониями, что позволяет перепрофилировать больницу", – подытожил Виктор Ляшко. 

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Виктор Ляшко Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости политики
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