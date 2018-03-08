Сколько человек пострадали вместе со Скрипалем от яда: обнародованы неожиданные данные

Исполняющий обязанности главного констебля Уилтширской полиции Кир Притчард заявил, что всего в результате отравления бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии пострадал по меньшей мере 21 человек.

Соответствующие его слова передает Sky News.

Читайте также: Чем на самом деле могли отравить российского шпиона Скрипаля: СМИ опубликовали шокирующие данные

Так, по словам главного полицейского графства, сейчас трое пострадавших находятся в больнице: Сергей Скрипаль, Юлия Скрипаль и один из правоохранителей Ник Бейли, который прибыл на место инцидента для проведения следственных действий.

"Остальным провели все необходимые лечебные процедуры, они сдали анализы крови, им были предоставлены психологическая поддержка и консультация", — добавил Притчард.

Напомним, 4 марта в городе Солсбери, на юге Соединенного королевства, отравили 66-летнего бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.