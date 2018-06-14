Сколько человеку нужно секса: интересная статистика

Самой важной сексуальная жизнь является для жителей Греции, России, Польши и Бразилии. А наименее важной сексуальная жизнь является для жителей Таиланда и Японии.

Об этом свидетельствуют данные опроса относительно сексуального характера разных народов, передает Zhyvyaktyvno.

Наиболее важной сексуальная жизнь является для жителей Греции (87% опрошенных). Граждане России попали на второе место (80%), третье место между собой поделили жители Польши и Бразилии (по 79%).

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В Германии секс как очень важную составляющую жизни определили 59% опрошенных. Наименьшую роль в жизни секс играет у жителей Таиланда и Японии – только 38% жителей этих стран считают половые отношения важными.

Средний показатель занятий сексом в год в разных странах:

В Греции – 164 раза в год

В Бразилии – 145 раз в год

В России – 143 половых контакта ежегодно

В Японии – 48 раз в год

Продолжительность занятий сексом, его качество и удовольствие от сексуальной жизни тоже существенно отличается. Дольше всего сексом занимаются жители Нигерии – 24 минуты, жители Греции – 22 минуты, бразильцы – 19,5, россияне – 18 минут.

Чаще всего о сексе любят говорить в Мексике – это подтвердили 80% респондентов. В Греции поговорить с партнером о половых отношениях готовы 76%. У японцев на такое готовы лишь 21%.

Во Франции 70% добровольцев, принявших участие в опросе, имеют регулярные половые отношения – минимум раз в неделю, и довольны ими лишь 25%.

70% мексиканцев положительно оценивают свою сексуальную жизнь 63% жителей. В России довольны сексом только 42% опрошенных, а 31% сексуально активных пар среди респондентов в Японии называют сексуальные отношения процессом, который утомляет.

В среднем на планете люди занимаются сексом 103 раза в год. 48% опрошенных женщин хотя бы раз в жизни имитировали оргазм и 84% женщин признают, что используют секс для того, чтобы уговорить своих мужчин помочь в домашних делах. А 12% счастливых супружеских пар спят отдельно.

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