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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Сколько читателей сайта 24 Канала верят в победу Усика в бою против Беллью: результаты опроса

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      Сколько читателей сайта 24 Канала верят в победу Усика в бою против Беллью: результаты опроса

      В субботу, 10 ноября, абсолютный чемпион мира Александр Усик проведет защиту чемпионских поясов по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. Соперником украинца будет британец Тони Беллью.

      Перед боем на сайте 24 Канала прошел опрос читателей о том, кто победит в этом бою. Безапелляционную победу одержал Александр Усик. 50% (3409 читателей) проголосовали за то, что украинец победит по очкам, еще 44% (2987 читателей) – что одержит победу нокаутом.

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      В победу Белью в целом верят лишь 5% опрошенных (2% – по очкам (153 читателя) и 3% – нокаутом (204 читателя).

      Еще 1% (87 читателей) опрошенных считают, что бой закончится в ничью.

      Всего в опросе приняло участие 6845 читателей сайта 24 Канала.

       

       

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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