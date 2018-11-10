Сколько читателей сайта 24 Канала верят в победу Усика в бою против Беллью: результаты опроса

В субботу, 10 ноября, абсолютный чемпион мира Александр Усик проведет защиту чемпионских поясов по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. Соперником украинца будет британец Тони Беллью.

Перед боем на сайте 24 Канала прошел опрос читателей о том, кто победит в этом бою. Безапелляционную победу одержал Александр Усик. 50% (3409 читателей) проголосовали за то, что украинец победит по очкам, еще 44% (2987 читателей) – что одержит победу нокаутом.

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В победу Белью в целом верят лишь 5% опрошенных (2% – по очкам (153 читателя) и 3% – нокаутом (204 читателя).

Еще 1% (87 читателей) опрошенных считают, что бой закончится в ничью.

Всего в опросе приняло участие 6845 читателей сайта 24 Канала.