Сколько денег голливудские знаменитости зарабатывают в час: подробности

Портал Business Insider подсчитал, сколько зарабатывают известные знаменитости и бизнесмены в час. Для этого издание использовало данные Forbes о доход знаменитостей за последний год и разделило эти цифры на количество часов в году.

Список самых богатых знаменитостей возглавил голливудский актер Джордж Клуни и его 27 283 долларов в час. Кроме того, Клуни занял первую строчку в рейтинге Forbes среди самых богатых актеров кинематографа. Его состояние за 2017-2018 год оценивается в 239 миллионов долларов, пишет портал Business Insider.

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Второе место заняла 21-летняя Кайли Дженнер, которая в час зарабатывает 19 006 долларов.

В рейтинг других богачей вошли такие звезды, как Дуэйн Джонсон – 14 155 долларов, Эллен Дедженерес – 9 988 долларов, Леброн Джеймс – 9 760 долларов, Тейлор Свифт – 9 132 долларов за час.

Знаменитая певица Бейонсе заняла седьмое место. Ее заработок – всего 6 849 долларов.



Сколько зарабатывают селебрети в час / Business Insider

Среди бизнесменов первое место занял СЕО "Амазона" Джефф Безос, который зарабатывает 4 474 885 долларов в час. На втором месте с заработком в 1 712 328 долларов стоит создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг.



Скилько зарабатывают бизнесмены в час / Business Insider