10:12
28 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
29°C 14°C
  • среда
    25°C 17°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кокаиновая Россия. Фейл путинского холуя
Вєсті Кремля
21:11, 27 августа
Вести.UA. Кинозвезда Гройсман. Адские поезда в Россию
Вєсті.UA
20:07, 27 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Сколько денег голливудские знаменитости зарабатывают в час: подробности

345 Читати новину українською
Джордж Клуни возглавил рейтинг богачей
Джордж Клуни возглавил рейтинг богачей / Фото из открытых источников

Портал Business Insider подсчитал, сколько зарабатывают известные знаменитости и бизнесмены в час. Для этого издание использовало данные Forbes о доход знаменитостей за последний год и разделило эти цифры на количество часов в году.

Список самых богатых знаменитостей возглавил голливудский актер Джордж Клуни и его 27 283 долларов в час. Кроме того, Клуни занял первую строчку в рейтинге Forbes среди самых богатых актеров кинематографа. Его состояние за 2017-2018 год оценивается в 239 миллионов долларов, пишет портал Business Insider.

Читайте также: Самые комфортные для жизни города мира: рейтинг от The Economist

Второе место заняла 21-летняя Кайли Дженнер, которая в час зарабатывает 19 006 долларов.

В рейтинг других богачей вошли такие звезды, как Дуэйн Джонсон – 14 155 долларов, Эллен Дедженерес – 9 988 долларов, Леброн Джеймс – 9 760 долларов, Тейлор Свифт – 9 132 долларов за час.

Знаменитая певица Бейонсе заняла седьмое место. Ее заработок – всего 6 849 долларов.


Сколько зарабатывают селебрети в час / Business Insider

Среди бизнесменов первое место занял СЕО "Амазона" Джефф Безос, который зарабатывает 4 474 885 долларов в час. На втором месте с заработком в 1 712 328 долларов стоит создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг.

 


Скилько зарабатывают бизнесмены в час / Business Insider

Теги: Деньги LifeStyle Кайли Дженнер рейтинги Кино Бейонсе Голливуд Марк Цукерберг
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 27 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
сегодня, 08:41 Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
Ольга Бродська
Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
27 августа, 22:01 Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
Максим Єфімов
Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
27 августа, 21:01 Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
Как украинские ІТ-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов: интервью с Енди Трибой
27 августа, 20:01 Как украинские ІТ-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов: интервью с Енди Трибой
Яніна Ткачук
Завершить нельзя продолжить: Порошенко хочет отсрочить выборы президента?
27 августа, 19:01 Завершить нельзя продолжить: Порошенко хочет отсрочить выборы президента?
Інна Жолобович
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук