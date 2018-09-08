Сколько денег и лет нужно "Укрзализныце" для решения проблем: шокирующие цифры

На решение всех проблем стратегического развития "Укрзализныце" нужно не менее 20 лет и 1 триллион гривен. Ресурсы необходимо направлять на модернизацию инфраструктуры и закупку локомотивов.

Об этом директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев заявил на конференции Grain Ukraine в пятницу, пишет ЦТС.

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Так, для устранения текущих проблем, с которыми ежедневно встречается "Укрзализныця", нужно решить несколько стратегических вопросов.

"Для этого необходимо посмотреть на "Укрзализныцю" в целом. Вагонную составляющую мы уже либерализовали, и она развивается, давая возможность зарабатывать всем на этом рынке", – сказал Рязанцев.

Представитель компании отмечает, что наиболее проблемными в настоящее время остаются вопросы инфраструктуры.

Для того, чтобы обновить эти основные фонды, нам необходимо в течение от 23 до 30 лет заработать 1 трлн гривен,

– заявил он.

По словам Рязанцева, 20 тысяч километров инфраструктуры и 2 тысяч локомотивов – это то, что нужно купить "Укразализныце".

Напомним, "Укрзализныця" снизила стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования, курсирующие по территории Украины. С 1 сентября вступил в силу коэффициент 1,02 индексации к тарифам на перевозки пассажиров во внутреннем сообщении.