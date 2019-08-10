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      Сколько денег и времени нужно на ремонт всех дорог Украины: версия Омеляна

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      Омелян оценил ремонт всех дорог Украины в триллион гривен
      Омелян оценил ремонт всех дорог Украины в триллион гривен / chas.cv.ua

      Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что для ремонта всех дорог Украины необходим примерно один триллион гривен. К тому же процесс реконструкции займет 10 лет.

      Чтобы завершить ремонт в указанный срок, необходимо ремонтировать ежегодно по 10-15 тысяч километров, рассказал Омелян в комментарии "Новое время".

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      Продолжать этот процесс возможно только при условии стабильного финансирования, которое необходимо планировать на несколько лет вперед,
      – отметил министр инфраструктуры.

      К слову, по оценкам Омеляна, сумма, необходимая для ремонта всех дорог Украины примерно равна годовому государственному бюджету. Для сравнения, на 2019 год запланирована сумма дохода государственного бюджета в размере 1 триллиона 26 миллиардов 122 миллионов.

      Сколько денег выделят на ремонт дорог Украины в 2019 году?
      Правительство планирует выделить на ремонт местных дорог 14,7 миллиардов гривен. Кроме того, Еврокомиссия запланировала выделить 4,5 миллиарда евро на 39 инфраструктурных проектов в Украине.

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      Теги: Деньги Владимир Омелян Министерство инфраструктуры Дороги
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