Сколько денег и времени нужно на ремонт всех дорог Украины: версия Омеляна

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что для ремонта всех дорог Украины необходим примерно один триллион гривен. К тому же процесс реконструкции займет 10 лет.

Чтобы завершить ремонт в указанный срок, необходимо ремонтировать ежегодно по 10-15 тысяч километров, рассказал Омелян в комментарии "Новое время".

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Продолжать этот процесс возможно только при условии стабильного финансирования, которое необходимо планировать на несколько лет вперед,

– отметил министр инфраструктуры.

К слову, по оценкам Омеляна, сумма, необходимая для ремонта всех дорог Украины примерно равна годовому государственному бюджету. Для сравнения, на 2019 год запланирована сумма дохода государственного бюджета в размере 1 триллиона 26 миллиардов 122 миллионов.

Сколько денег выделят на ремонт дорог Украины в 2019 году?

Правительство планирует выделить на ремонт местных дорог 14,7 миллиардов гривен. Кроме того, Еврокомиссия запланировала выделить 4,5 миллиарда евро на 39 инфраструктурных проектов в Украине.

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