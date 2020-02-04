Сколько денег на казначейском счете Украины: сумма

Министр финансов Украины успокоила волнения, что на казначейских счетах якобы недостаточно денег для осуществления всех необходимых платежей государства. По ее словам, денег даже больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Денег достаточно для осуществления всех необходимых платежей, Маркарова заверила в своем фейсбуке.

Интересно: В каких валютах Украина сохраняет свои резервы: интересные данные

Сколько средств было на казначейском счете по состоянию на 3 февраля 2020 года

на едином казначейском счете – 12,1 миллиарда гривен;

на валютном счете – 42,3 миллиарда гривен в эквиваленте.

Сколько денег было в это же время в 2019 году

на едином казначейском счете – 11,9 миллиарда гривен;

на валютном счете – 35,9 миллиарда гривен в эквиваленте.

Таким образом в этом году у государства на собственных казначейских счетах на 6 миллиардов 600 миллионов гривен больше, чем в прошлом году.

Министр финансов подчеркнула, что активное управление ликвидностью дает возможность поддерживать необходимое количество валюты, чтобы бесперебойно осуществлять все необходимые платежи.

Эти данные являются публичными на сайте ГКСУ, однако дублирую на своей странице, потому что даже некоторые уважаемые СМИ берут не официальные фактические цифры, а мнения неизвестных источников, которые ошибаются на миллиарды,

– заявила Оксана Маркарова.

Что такое казначейский счет государства?Единый казначейский счет – счет, через который государство осуществляет расчеты в системе платежей НБУ. Он объединяет средства государства и местных бюджетов. Простыми словами, это финансирование, которое получает вся бюджетная сфера Украины.