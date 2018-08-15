Сколько денег наотдалживала Украина у МВФ с начала своей независимости

В период с 1991 по 2018 года Украина получила от Международного валютного фонда займов на общую сумму 30,9 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Так, с 1991 по 2000 года Украина получила от МВФ 4,3 миллиарда долларов. Позже, а именно в 2000-2004 годах, Украина не принимала кредитов Фонда, зато погасила взятые ранее ссуды.

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В течение 2005-2009 годов Украина заняла у МВФ 10,6 миллиарда долларов, а за 2014-2017 года еще 12 миллиардов долларов.

Всего за 13 лет – с 2005 по 2017 года – Украина получила от МВФ 26,6 миллиарда долларов. Это в 6 раз больше, чем за предыдущие 13 лет (1991-2004 года).

По уровню долговой нагрузки (75% ВВП) Украина вышла в "лидеры" среди постсоциалистических стран.

С 2015 года после открытия МВФ программы EFFдля Украины государство получило 4 транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов. Эти деньги направляются на пополнение международных резервов Национального банка Украины.

Напомним, 6 сентября в Украину прибудет миссия МВФ, представители которой до 19 сентября будут работать в Киеве.