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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сколько денег нужно, чтобы отремонтировать все дороги и мосты в Украине: сумма впечатляет

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На ремонт всех дорог в Украине нужно 2 триллиона гривен
На ремонт всех дорог в Украине нужно 2 триллиона гривен / 24 Канал

В "Укравтодоре" подсчитали, во сколько обойдется ремонт всех дорог и мостов, которые на сегодня существуют в Украине.

Чтобы отремонтировать всю дорожную сеть Украины, включая мосты, нужно примерно 2 триллиона гривен.

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Такую цифру в эфире "Громадского" озвучил советник председателя "Укравтодора" и экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

У нас с дорожной сети общего пользования, это те дороги, которые соединяют между собой международные пункты, 95% дорог эксплуатируются сверхурочно. Это те дороги, которые требуют капитального ремонта, но эксплуатируются из-за того, что не было достаточного финансирования,
– констатирует чиновник.

По его словам, в последние годы инфраструктура в Украине финансировалась по "остаточному принципу".

"Государство не считало нужным тратить на автомобильные, железные дороги, на аэропорты... Ситуация немного меняется, но, к сожалению, тот пробел, который был в финансировании дорожной отрасли за эти 20 лет, преодолеть за короткий период невозможно", – убежден Александр Кава.

В конце мая министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал, что в Украине начинают самый масштабный ремонт дорог за время независимости.

Теги: Новости Украины Деньги Дороги Укравтодор
Источник: 24 Канал
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