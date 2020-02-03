Сколько денег осталось на счету Госказначейства: известна сумма

На Едином казначейском счету по состоянию на начало февраля осталось 12,07 миллиарда гривен. За месяц остатки денег Госказначейства сократились на 31%.

Об уменьшении средств на счете сообщили в пресс-служба Государственной казначейской службы.

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Остатки денег на Едином казначейском счете на начало февраля 2020 года составляли 12,07 миллиарда гривен. А это на 5,5 миллиарда гривен (или на 31%) меньше, чем было на 1 января.

Для сравнения! По состоянию на 1 февраля 2019 года на Едином казначейском счете было 11,93 миллиарда гривен. А это на 1,1% меньше, чем в этом году. В то же время в 2019 году сумма денег на ЕКС в течение января выросла на 18%.

Что такое Единый казначейский счет?

Это счет, открытый Государственному казначейству Украины в Национальном банке Украины для учета денег и осуществления расчетов в системе электронных платежей НБУ.

Обратите внимание! Государственный бюджет в январе получил четверть доходов