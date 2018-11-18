Сколько денег пересылают домой украинские заробитчане

Трудоустроенные за рубежом граждане Украины пересылают домой крупные суммы денег. Так, ежегодно сумма отправленных в страну из-за границы средств составляет 6,5 миллиардов долларов.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Люди, которые работают в Украине, платят налог на доходы физических лиц, платят ЕСВ (Единый социальный взнос). Их доходы учитываются. И, как правило, они не могут претендовать на субсидии, потому что они работают по "белому", содержат и бюджетников, и пенсионеров, и сами себя содержат. А кто-то работает за границей, пересылает сюда средства. Эти средства попадают в конкретные домохозяйства. 6,5 миллиарда долларов", – рассказал министр.

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Он отметил, что эти средства тоже следует считать доходами физических лиц, и такие доходы должны облагаться налогом.

Это реально деньги, которые вы получаете на собственное потребление. Так вот, на сегодня, когда мы говорили о 1 июня 2018 года, эти средства никак в декларациях наших субсидиантов не были указаны. Поэтому мы тоже провели проверку, верификацию, для того, чтобы выяснить, кто у нас тоже скрывает те или иные доходы,

– добавил Рева.

К слову, Андрей Рева также сообщал, что государственную помощь получают около 44% украинцев, еще около 5 миллионов домохозяйств получают субсидии.