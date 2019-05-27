Сколько денег потеряла Украина из-за захвата РФ кораблей на Азове: сумма

Украина понесла убытки на 260 миллионов гривен из-за захвата и обстрелов Россией в ноябре прошлого года украинских кораблей, которые проходили Керченский пролив.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос напомнил, что Россия незаконно захватила на Азовском море 3 судна и 24 моряков Военно-морских сил ВСУ.

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22 пленных моряка были членами экипажа кораблей, еще 2 – сотрудниками Службы безопасности.

Следователи военной прокуратуры Украины оценили убытки от захвата Россией украинских военных судов при их прохождении через Керченский пролив в ноябре прошлого года в 260 миллионов гривен,

– сообщил Матиос.



Убытки Украины из-за захвата украинских судов на Азове // Facebook Анатолия Матиос

Матиос также добавил, что украинский суд дал разрешение на задержание 15 российских военных, которые причастны к вооруженной агрессии и захвату в плен 24 моряков вблизи Керченского пролива. Речь идет о четырех российских адмиралах, девяти офицерах и двух рядовых военных.

Решение Международного трибунала ООН в отношении моряков и реакция РФ

25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. В решении отмечается, что дальнейшее удержание украинских моряков вызывает беспокойство в "гуманитарном контексте", поэтому существует реальная угроза нанесения непоправимого вреда правам Украине.

В МИД РФ уже заявили, что Международный трибунал ООН вообще не имел права рассматривать этот "инцидент" и требовать освобождения украинских моряков. Поэтому, российские чиновники добавили, что не собираются выполнять решение и отпускать украинцев.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что если Россия не выполнит решение Международного трибунала ООН по освобождению украинских пленных моряков и кораблей, Украина будет требовать введения "гамбургских санкций" против страны-агрессора.

Как украинские моряки попали в плен?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те планово направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу".



Россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.

УКРАИНСКИЕ МОРЯКИ В ПЛЕНУ РОССИИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ