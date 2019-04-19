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      Сколько денег потратили Порошенко и Зеленский на выборы во втором туре

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      Сколько денег потратили Порошенко и Зеленский на выборы во втором туре
      Сколько денег потратили Порошенко и Зеленский на выборы во втором туре / Коллаж 24 канала

      В течение 5 дней второго тура Петр Порошенко вложил в избирательную кампанию еще 97 миллионов гривен, а Владимир Зеленский – 50 миллионов гривен.

      НАПК опубликовало промежуточные финансовые отчеты кандидатов в президенты, содержащих данные о поступлениях и расходах Порошенко и Зеленского от 7 до 13 апреля.

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      Как и в первом туре Петр Порошенко финансирует свою избирательную кампанию самостоятельно. В нее он вложил еще 97 миллионов гривен. В общем, учитывая расходы за первый тур, Порошенко потратил уже более полумиллиарда гривен.

      Относительно Владимира Зеленского, то его кампанию во втором туре на 100% финансировала партия "Слуга народа". В период с 7 по 13 апреля перевела в избирательный фонд Зеленского 50 миллионов гривен. За оба тура выборов кандидат официально собрал около 147  миллионов гривен.

      Интересно, что в течение 5 дней кампания у Зеленского потратила почти все собранные средства (кроме 8,5 тысяч гривен), а у Порошенко осталось еще 2,9 миллиона гривен.

      В целом, во втором туре кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко большинство денег из избирательных фондов отдают на телевизионную рекламу. Оба кандидата оплатили по 16 миллионов гривен только за телерекламу на ТРК "Украина".

      Также Порошенко заплатил 540,17 тысяч гривен ГП "Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" за ведение там предвыборной агитации. Вероятно, это была оплата за мероприятие с его участием, которое состоялось в воскресенье, 14 апреля.

      Стоит отметить, что эти данные не являются исчерпывающими, ведь оба кандидата не подавали окончательных отчетов за первый тур выборов.

      Сколько потратили Зеленский и Порошенко в первом туре на выборы?​Промежуточные отчеты за первый тур содержат сведения о доходах и расходах кандидатов с момента их регистрации и до 18 марта включительно. Согласно им, Петр Порошенко из своего кармана вложил в кампанию 415,6 миллиона гривен. А избирательный фонд Владимира Зеленского в 4 раза меньше.

      К слову, 19 апреля в 19:00 состоятся дебаты кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский". Приблизительная стоимость мероприятия – 7 миллионов гривен.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Порошенко и Зеленский Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Петр Порошенко
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