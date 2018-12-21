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      Сколько денег регионы потратили на подготовку к новогодним праздникам

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      Оформление площади Свободы в Харькове обошлось в 4 миллиона гривен
      Оформление площади Свободы в Харькове обошлось в 4 миллиона гривен / Харьковский антикоррупционный центр

      Украинские города уже закупили елки, яркие украшения, новогоднюю иллюминацию. Потратили на это из городских бюджетов от 120 тысяч до 4 миллионов гривен. Детали проанализировали эксперты площадки Zakupki.Prom.ua и поделились с 24 каналом.

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      Харьков

      Уже не раз демонстрировал, что праздновать любит и умеет. КП электросетей внешнего освещения "Горсвет" городского совета объявило тендер на услуги по праздничному оформлению площади Свободы. Запланированная стоимость закупки – 4,2 миллиона гривен. В тендер пришло два участника, и благодаря аукциону цена снизилась на 20 тысяч. Победителем стал ООО "Городской информационный центр".

      Днепр

      Здесь тоже с удовольствием создают праздник для жителей города. КП "Городская инфраструктура" Днепровского горсовета провело мультилотовую закупку праздничных украшений. Суммарная ожидаемая стоимость тендера составила 1,353 миллиона гривен. Благодаря аукциону на первом лоте – светодиодных украшениях, а именно – на 3D макушке и комплекте 3D гирлянды, удалось сэкономить 20,2 тысячи гривен.

      Ожидаемая стоимость закупки составила 309 625 гривен. В тендер пришло два участника, и победителем стало ЧП "Елка Украины" с суммой 289,4 тысяч. На светодиодных фигурах городу удалось сэкономить более 14 тысяч. В закупку пришло два участника, победителем стал ФОП "Черевченко Алексей Борисович". Он установит светильники и осветительную арматуру в парке Зеленый Гай на сумму 1,029 миллиона гривен.

      Ровно

      Здесь показали, как потратить лишнего. Управление жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета горсовета провело тендер на установку новогодней елки и ее украшение. Закупка проходила в категории допороговых, поэтому аукциона, а значит и конкуренции, в торгах не было. Бюджет посчитали настолько тщательно, что он идеально совпал с финальной стоимостью закупки – 120 тысяч гривен. Устанавливать и украшать елку будет КП "Харьковский городской трест зеленого хозяйства".

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      Одесса

      Здесь тоже празднуют с размахом. КП электросетей внешнего освещения "Одесамиськсвитло" провело закупку обеспечения функционирования новогодней иллюминации и сказочного городка на Думской площади. Несмотря на немалый бюджет закупки – 1,48 миллиона гривен, она проходила как допороговая, поскольку заказчик классифицировал ее как работы (допороговыми могут быть закупки до 200 тысяч для товаров и услуг и до 1,5 миллиона для работ). То есть, все прошло без аукциона, а организатор тендера просто изложил в систему отчет о заключенном договоре. Украсит Одессу к праздникам ООО "ЛК Энерголюкс".

      Чернигов

      Здесь тоже не менее серьезно подошли к организации праздничной иллюминаций. Чтобы украсить проспект Мира, Управление жилищно-коммунального хозяйства горсовета объявило тендер с ожидаемой стоимостью 1,457 миллиона гривен. Как и в Ровно, закупка проходила в категории "работы" по допороговой процедуре. Однако городу все же удалось сэкономить 2 тысячи гривен. Победителем стал ФОП "Бокач Андрей Федорович" с суммой 1,455 миллиона гривен. Он должен провести монтаж фонтанов и световой конструкции Кронштейн-Колокольчик.

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      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Бюджет Деньги Новости Днепра Новости Чернигова Новости Одессы Новости Харькова Новости с регионов
      Источник: 24 канал
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