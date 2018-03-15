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Сколько денег украинцы хранят в банках: данные НБУ

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Сколько денег украинцы хранят в банках
Сколько денег украинцы хранят в банках / Фото из открытых источников

По данным Национального банка Украины, текущий объем гривневых депозитов на 1,5% ниже, чем показатель на начало 2018 года. Объем валютных депозитов упал на 1,2%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за февраль вырос на 1,4% – до 482, 974 млрд гривен. В отношении валютных депозитов в долларовом эквиваленте, то они выросли на 0,4% – до 13,560 млрд долларов.

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Остатки по гривневым кредитам выросли на 0,8% в феврале и 1,9% с начала 2018 – до 580,037 млрд гривен. Остатки по валютным кредитам в долларовом эквиваленте сократились на 0,4% в феврале, но при этом выросли на 5,4% с начала этого года до 16,743 млрд долларов.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за 2017 вырос на 15,1% – до 489,948 млрд гривен, а валютных – на 2,7% до 13,676 млрд долларов.

К слову, из-за войны на Донбассе и неблагоприятной экономической ситуации в стране, многие украинцы прибегают к трудовой миграции, которая будет расти.

Теги: Новости Украины НБУ Банки Деньги
Источник: 24 Канал
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