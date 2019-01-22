Сколько денег украинцы перечислили через банки в 2018 году: интересная цифра

Ежедневно в течение 2018 года украинцы перечисляли через банки страны в среднем 1,4 миллиона платежей на сумму свыше 100 миллиардов гривен.

Об этом сообщили на официальном сайте Нацбанка Украины.

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Всего за год через банковскую систему СЭП осуществили 57 миллионов платежей в размере 25 триллионов гривен.

Что такое СЭП?Система электронных платежей Национального банка – государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины. НБУ является платежной организацией и расчетным банком системы. СЭП обеспечивает осуществление 97% межбанковских переводов средств в национальной валюте в пределах Украины.

Важно, что количество платежей, которые украинцы осуществляли между счетами, открытыми в одном банке, в эту статистику не учитывали.

Чаще всего украинцы перечисляли через банки небольшие суммы в 1 тысячу гривен, чуть реже – от 1 до 100 тысяч.

СЭП: статистика за 2018 год

К слову, участниками СЭП по состоянию на 1 января 2019 года были 79 банков, Государственная казначейская служба и Национальный банк Украины.

Напомним, недавно в Нацбанк обнародовали список, в котором зарегистрировали 225 нелегальных обменников в Украине. Больше всего их в столице – более 40.