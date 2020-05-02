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      Сколько денег заробитчане переведут в Украину в 2020 году: прогноз НБУ

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      Сколько трудовые мигранты переведут в Украину в 2020 году: прогноз
      Сколько денег заробитчане переведут в Украину в 2020 году / dyvys.info

      Нацбанк ухудшил прогноз по денежным переводам трудовых мигрантов в Украину на 2020 год. Они уменьшатся с ранее ожидавшихся 12,7 до 10,1 миллиарда долларов.

      НБУ ожидает уменьшения денежных поступлений в Украину от заробитчан, говорится в Инфляционном отчете Нацбанка.

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      Регулятор прогнозирует, что трудовые мигранты переведут в 2020 году в Украине на 2 миллиарда долларов меньше, чем ожидалось ранее. Сумма поступлений составит 10,1 миллиарда долларов вместо прогнозируемых 12,7 миллиарда.

      Основные причины падения денежных переводов:

      • уменьшение количества мигрантов;
      • замедление экономик других стран, в частности Польши;
      • ограничение на выезд за границу из-за карантина.

      Обновленный прогноз НБУ основывается на предположении об отмене большинства карантинных мер до конца ІІ квартала 2020 года,
      – говорится в сообщении.

      В результате негативное влияние текущего кризиса будет неравномерным по кварталам. То есть самое сильное сокращение переводов ожидается во II квартале с постепенным уменьшением до конца 2020 года.

      Обратите внимание! В Нацбанке также отметили, что в течение карантина в Украину вернулись примерно 10% работников.

      Карантин в Украине: основное

      • Общенациональный карантин в Украине ввели 12 марта. Впоследствии его дважды продлевали. Теперь он действует до 11 мая.
      • С 16 марта в Украину запретили въезжать иностранцам. С 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. А с 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
      • Зарубежные страны заявили о готовности принимать украинских заробитчан. Однако украинская власть не дает соответствующих разрешений.
      • Кабмин разработал пять этапов выхода из карантина. Пока неизвестно, когда откроют границы.

      етапи виходу з карантину
      5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины НБУ Деньги Заробитчане
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