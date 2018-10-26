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      Сколько "Динамо" и "Заря" заработали в Лиге Европы в прошлом сезоне: названы суммы

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      Сколько "Динамо" и "Заря" заработали в Лиге Европы в прошлом сезоне: названы суммы

      В УЕФА обнародовали, сколько заработали клубы, которые в прошлом сезоне выступали в Лиге Европы. В этом турнире Украину представляли киевское "Динамо" и луганская "Заря".

      Стоит заметить, что доходы обоих клубов оказались значительно скромнее, чем у донецкого "Шахтера", который в прошлом сезоне выступал в Лиге чемпионов.

      Читайте также: Сколько "Шахтер" заработал в Лиге чемпионов прошлого сезона: обнародован немалую сумму

      Так, "Динамо" за участие в турнире (групповая стадия и выход в 1/16 финала ЛЕ) в общем заработал 7,66 миллиона евро. Доход "Зари" значительно скромнее – почти 4,44 миллиона евро.

      Стоит заметить, что больше всего в Лиге Европы заработал лондонский "Арсенал". Доход "канониров" составил 37,78 миллиона евро. Из них почти 29 миллионов евро – маркетинговый пул (самый большой среди всех клубов, которые принимали участие в Лиге Европы).

      Для примера, мадридский "Атлетико", который и победил в турнире, в Лиге Европы заработал чуть более 16 миллионов евро. Финалист "Марсель" – почти 23 миллиона евро. Однако стоит отметить, что "Атлетико" дополнительно заработал 31,73 миллиона евро за участие в Лиге чемпионов.

       

      Теги: Футбол Лига Европы Спорт ФК Заря Динамо
      Источник: 24 канал
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