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Сколько дней должен длиться идеальный для здоровья отпуск

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Сколько дней должен длиться идеальный для здоровья отпуск
Сколько дней должен длиться идеальный для здоровья отпуск / unsplash.com

По мнению ученых, наиболее полезны для организма частые, но кратковременные отпуска.

Такие выводы сделали ученые университета Неймегана в Нидерландах, передает Еlle.

Они провели исследование, в котором приняли участие 54 работника. В результате сделали определенные выводы относительно того, сколько дней должен длиться идеальный отпуск.

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Все добровольцы поехали на отдых от 15 до 34 дней. Работников спрашивали перед отпуском об их самочувствии перед отпуском, 3-4 раза – во время отдыха и 5 раз – после возвращения.

Ученых интересовали состояние здоровья участников, усталость, настроение, напряженность и уровень энергии. В результате, показатели относительно самочувствия улучшились уже до 8 дня отпуска.

Что интересно, независимо от того, сколько дней отдыхал человек, его бодрость и настроение возвращались к прежнему уровню в течение первой недели на работе. Поэтому вполне достаточно отдыхать короткими отпусками по 8 дней.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоровье Путешествия отдых Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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