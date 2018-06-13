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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Сколько долларов по внешним долгам Украины приходится на каждого гражданина: интересные данные

247 Читати новину українською

Европарламент согласовал выделение Украине четвертого транша макрофинансовой помощи в размере 1 миллиард евро. Журналисты 24 канала узнавали, стоит ли радоваться этому событию, как живут европейские страны-должники, и кто в ЕС не берет иностранные кредиты.

1750 долларов – это долг каждого украинского. Именно такая часть внешних займов нашего государства приходится на одного гражданина Украины.

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Экономическим и эксперт Сергей Фурса отметил, что в Украине, действительно, сейчас не очень хорошие показатели ВВП и экономического роста. Сегодня внешний долг Украины вырос на 1 миллиард евро. В Европарламенте одобрили выделение нашему государству четвертого транша макрофинансовой помощи. Таким образом общий долг Украины увеличился до почти 80 миллардов долларов и теперь составляет 80% ВВП.

Прежде всего нам надо улучшать экономическое положение и затем уже стоимость привлечения средств для нас будет существенно снижена,
– добавил экономический эксперт Фурса.

К примеру наименьшими должниками в Евросоюзе являются страны Балтии. Госдолг Латвии составляет лишь 39% ВВП, а Литвы – 37%. В Эстонии этот показатель самый низкий в ЕС – 8%. А среди крупнейших должников Евросоюза – Италия, Португалия и Греция. Долги этих страны превышают их ВВП. У Греции – почти вдвое. Два года назад страна оказалась на грани дефолта. Греческие власти не могла рассчитаться с внешними кредиторами. В стране начался серьезный экономический кризис.

Люди не могли снять деньги со своих банковских счетов. Спас Афины от дефолта Брюссель. Но вместо этого власть должна была согласиться на план жесткой экономии, предложенный ЕС. Афины обязались увеличить пенсионный возраст и сократить ряд социальных программ. Это вызвало общественное возмущение и по Грецией прокатилась волна протестов.

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Но установить прямую зависимость между размером внешнего долга страны и экономическим благосостоянием граждан довольно сложно. Например Великобритания задолжала иностранным кредиторам 85% ВВП, а национальный доход на душу населения там составляет 40 тысяч долларов. Долги Бельгии еще больше – 101% ВВП, а национальный доход на душу населения, так же как и в королевстве.

 
Теги: Новости Украины Деньги Министерство финансов Украины Транш МВФ
Источник: 24 Канал
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