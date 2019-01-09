Сколько едет "скорая" на вызов в Украине: исследования волонтеров
В каждом регионе Украины в течение трех суток волонтеры наблюдали за работой бригад "скорой". Методологию исследования и оценки результатов разработали эксперты ВОЗ.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
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В ведомстве отметили, что группы наблюдателей работали в 26 произвольно избранных украинских населенных пунктах (с населением более 10 000 человек), на 30 подстанциях скорой помощи. Они провели по 72 часа дежурства вместе с бригадами и выезжали преимущественно на вызовы, касающиеся травмы, потери сознания, жалоб на сердечно-сосудистые или легочные проблемы.
Среднее время реагирования скорой на вызов 8,5 минут
Исследование показало:
1) среднее время реагирования скорой помощи на вызов (с момента получения уведомления бригадой и до первого контакта с пациентом) – 8,5 минут; – в пределах 10 минут осуществляются 56% от всех вызовов; в пределах 20 минут – осуществляются 94% от всех вызовов;
2) среднее время пребывания на месте происшествия – 17 минут;
3) среднее время транспортировки в больницу - 10 минут;
4) 53,7% неотложных вызовов закончились транспортировкой в больницу и госпитализацией пациентов.
5) препараты, которые используют при оказании экстренной медицинской помощи, не всегда имеют доказанную эффективность и целесообразность использования в конкретных случаях.
Например, наиболее распространенный препарат, который применяют при жалобах на боль в груди, – магнезия (32,6% среди пациентов >40 лет и 29,4% среди любого возраста). При этом неэффективность магнезии при остром инфаркте миокарда, коррекции сердечного ритма и внебольничной остановке кровообращения уже доказана учеными.
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