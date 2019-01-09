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      Сколько едет "скорая" на вызов в Украине: исследования волонтеров

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      Как быстро приезжает "скорая"
      Как быстро приезжает "скорая" / Фото из соцсетей

      В каждом регионе Украины в течение трех суток волонтеры наблюдали за работой бригад "скорой". Методологию исследования и оценки результатов разработали эксперты ВОЗ.

      Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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      В ведомстве отметили, что группы наблюдателей работали в 26 произвольно избранных украинских населенных пунктах (с населением более 10 000 человек), на 30 подстанциях скорой помощи. Они провели по 72 часа дежурства вместе с бригадами и выезжали преимущественно на вызовы, касающиеся травмы, потери сознания, жалоб на сердечно-сосудистые или легочные проблемы.

      Як швидко приїжджає швидка
      Среднее время реагирования скорой на вызов 8,5 минут

      Исследование показало:

      1) среднее время реагирования скорой помощи на вызов (с момента получения уведомления бригадой и до первого контакта с пациентом) – 8,5 минут; – в пределах 10 минут осуществляются 56% от всех вызовов; в пределах 20 минут – осуществляются 94% от всех вызовов;

      2) среднее время пребывания на месте происшествия – 17 минут;

      3) среднее время транспортировки в больницу - 10 минут;

      4) 53,7% неотложных вызовов закончились транспортировкой в больницу и госпитализацией пациентов.

      5) препараты, которые используют при оказании экстренной медицинской помощи, не всегда имеют доказанную эффективность и целесообразность использования в конкретных случаях.

      Например, наиболее распространенный препарат, который применяют при жалобах на боль в груди, – магнезия (32,6% среди пациентов >40 лет и 29,4% среди любого возраста). При этом неэффективность магнезии при остром инфаркте миокарда, коррекции сердечного ритма и внебольничной остановке кровообращения уже доказана учеными.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Медицина Лечение Здоровье Министерство здравоохранения Украины Лекарства
      Источник: Здоров'я 24
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