Сколько еще нардепы будут рассматривать рынок земли и почему не работают ночью: ответ Арахамии

С теми темпами, с которыми парламентарии сейчас рассматривают поправки к законопроекту о рынке земли, процесс может затянуться даже до апреля. В то же время, работать ночью, чтобы ускорить рассмотрение его рассмотрение, не будут – не хотят, чтобы их обвиняли в "схемах".

Об этом в кулуарах Рады рассказал председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Нардеп отметил: члены оппозиционных к его политсиле партий пока не понимают – блокированием работы делают вред прежде всего именно государству.

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"Если будем двигаться таким темпом и никто не поймет, что они просто сейчас наносят вред государству, не партии "Слуга народа", а государству, тогда это будет в середине апреля, не раньше (завершение рассмотрения законопроекта – 24 канал)", – отметил Арахамия.

На вопрос о том, есть ли вероятность ночного рассмотрения вопроса, парламентарий ответил отрицательно.

Все будут говорить, что ночью какие-то схемы проворачивают. А так – вся страна увидит, как мы идем нормальным путем, законным, а они создают искусственное сопротивление. Мы же вынуждены сидеть сейчас как попугаи, "подтверждаем" – "не подтверждаем", нажимать эти кнопки. Я думаю, что они через некоторое время увидят, как люди воспринимают эту инициативу – и отреагируют,

– добавил Арахамия.

Внимание! Чтобы иметь возможность во втором чтении проголосовать за земельную реформу, нардепы должны рассмотреть более 4 тысяч поправок к законопроекту. Таким образом процесс затягивается из-за нардепов от ОПЗЖ и "Батькивщины". Кроме тысяч поправок, они блокируют президиум Рады и устраивают провокации.