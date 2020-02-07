15:35
7 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бердымухамедов и 50 оттенков серого. Любимая игрушка Кирилла
      Вєсті Кремля
      23:07, 6 февраля
      Вести.UA: Конец дружбы с Коломойским. Обучение депутатов в драках
      Вєсті.UA
      20:28, 6 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ

      Сколько еще нардепы будут рассматривать рынок земли и почему не работают ночью: ответ Арахамии

      25 Читати новину українською
      Давид Арахамия / 24 канал

      С теми темпами, с которыми парламентарии сейчас рассматривают поправки к законопроекту о рынке земли, процесс может затянуться даже до апреля. В то же время, работать ночью, чтобы ускорить рассмотрение его рассмотрение, не будут – не хотят, чтобы их обвиняли в "схемах".

      Об этом в кулуарах Рады рассказал председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Нардеп отметил: члены оппозиционных к его политсиле партий пока не понимают – блокированием работы делают вред прежде всего именно государству.

      Актуально: Почему Тимошенко и ОПЗЖ блокируют рынок земли: объяснение эксперта

      "Если будем двигаться таким темпом и никто не поймет, что они просто сейчас наносят вред государству, не партии "Слуга народа", а государству, тогда это будет в середине апреля, не раньше (завершение рассмотрения законопроекта – 24 канал)", – отметил Арахамия.

      На вопрос о том, есть ли вероятность ночного рассмотрения вопроса, парламентарий ответил отрицательно.

      Все будут говорить, что ночью какие-то схемы проворачивают. А так – вся страна увидит, как мы идем нормальным путем, законным, а они создают искусственное сопротивление. Мы же вынуждены сидеть сейчас как попугаи, "подтверждаем" – "не подтверждаем", нажимать эти кнопки. Я думаю, что они через некоторое время увидят, как люди воспринимают эту инициативу – и отреагируют,
      – добавил Арахамия.

      Внимание! Чтобы иметь возможность во втором чтении проголосовать за земельную реформу, нардепы должны рассмотреть более 4 тысяч поправок к законопроекту. Таким образом процесс затягивается из-за нардепов от ОПЗЖ и "Батькивщины". Кроме тысяч поправок, они блокируют президиум Рады и устраивают провокации.

      Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
      сегодня
      4067
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Рынок земли Давид Арахамия Слуга народа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Вызовы нового десятилетия: как Украина вернуть территории и победить Кремль
      Юрій Шуліпа 78
      сегодня , 14:29 Серьезные потери российских военных в Ливии: раскрыты новые подробности
      Михайло Макарук 316
      4 февраля , 15:23 Акции техкомпаний растут: стоит ли ждать нового "экономического пузыря"
      98
      5 февраля , 13:26 Топ-5 покер-румов на реальные деньги: где играть украинцам в 2020 году
      143
      сегодня , 13:10 Соколова, Витовская и Бородянский отреагировали на языковой скандал в 1+1
      Надія Біленко 256
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук