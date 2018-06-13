Сколько ФИФА планирует заработать на ЧМ-2018: назвали сумму
На Чемпионате мира по футболу 2018 года ФИФА намерена заработать 6 миллиардов 100 миллионов долларов, из них три миллиарда – это дивиденды от телетрансляций.
Об этом сообщает The New York Times.
Эта сумма на миллиард триста миллионов больше, чем заработок на чемпионате в Бразилии. По словам экспертов, это связано с бешеным ростом интереса к футболу в Китае.
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Так, 7 из 20 компаний-спонсоров нынешнего чемпионата – из Поднебесной.
ЧМ-2018 пройдет в России. Стартует он 14 июня и продлится до 15 июля. Матчи будут принимать 11 городов страны-агрессора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.
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