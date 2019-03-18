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      Сколько газа использовала Украина с начала отопительного сезона: интересные данные

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      Сколько газа использовала Украина с начала отопительного сезона
      Сколько газа использовала Украина с начала отопительного сезона / Фото из открытых источников

      С начала отопительного сезона Украина использовала только половину запасов газа. По состоянию на 16 марта 2019 года Украина снизила запасы в подземных хранилищах газа на 47,2% – до 9,8 миллиарда кубических метров.

      16 марта 2018  года запасы газа в ПХГ составляли 8,671 миллиарда кубических метров, свидетельствуют данные компании "Укртрансгаз", пишет "Интерфакс-Украина".

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      Для сравнения два года назад запасы газа в ПХГ составляли 8,152 миллиарда кубических метров, три года назад – 9,292 миллиарда кубических метров, а четыре года назад – 7,838 миллиарда кубических метров.

      Суммарный отбор газа из хранилищ в 2018 году превысил его закачку на 0,82 миллиарда кубических метров, тогда как в 2017 году закачка превысило отбор на 2,733 миллиарда кубических метров.

      "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 миллиард кубических метров.

      Интересно, что наибольший месячный отбор из хранилищ был зафиксирован в феврале (2,529 миллиарда кубических метров), а самая большая месячная закачка – в августе (1,8 миллиарда кубических метров).

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      Теги: Новости Украины Статистика Нафтогаз Тарифы на газ Газ
      Источник: 24 Канал
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