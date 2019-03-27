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      Сколько государственных денег потратил Порошенко на агитацию

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      Президентские выборы 2019 года отличились дорогой рекламной кампанией кандидатов. Сколько миллионов стоит благосклонность избирателей – читайте в материале 24 канала.

      Дороже всего кандидатам стоит реклама на телевидении. Например, показать один раз рекламный ролик Петра Порошенко в прайм-тайм на телеканале "Украина" будет стоить 170 тысяч гривен, а на канале "1+1" – 31,5 тысяч гривен.

      Читайте также: Самая дорогая политическая кампания в истории Украины: сколько потратили кандидаты

      Миллионы тратят и на наружную рекламу. Самые дорогие билборды вдоль дорог, где постоянно возникают пробки. Даже если условно посчитать, что кандидат в президенты имеет 200 билбордов в Киеве и 800 в других областях, то это будет стоить ему минимум – 15 миллионов гривен в месяц.

      Что интересно, лидеры президентской рейтингов начали предвыборную агитацию задолго до официального старта гонки. Однако не обязаны об этом отчитываться. В частности, речь идет о Петре Порошенко, Юлие Тимошенко и Олеге Ляшко.

      Сколько Порошенко потратил государственных денег на свою агитацию?

      • на фонд президентского фонда на образовательные программы – 1 миллиард гривен;
      • на единовременные выплаты пенсионерам по 2400 гривен от растаможивания евроблях – 13,6 миллиардов гривен;
      • на монетизацию субсидий – 6 миллиардов;
      • на программу "Забота" (тысячу гривен) – точную стоимость невозможно посчитать.

      порошенко агітація
      Куда Порошенко тратил государственные деньги

      Реальная стоимость предвыборной агитации Петра Порошенко составит десятки миллиардов гривен.

      Кто из кандидатов потратил наибольше денег на предвыборную кампанию – читайте здесь.

      президентські вибори
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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости политики Субсидии Авто на еврономерах Пенсия Деньги
      Источник: 24 канал
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