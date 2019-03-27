Сколько государственных денег потратил Порошенко на агитацию

Президентские выборы 2019 года отличились дорогой рекламной кампанией кандидатов. Сколько миллионов стоит благосклонность избирателей – читайте в материале 24 канала.

Дороже всего кандидатам стоит реклама на телевидении. Например, показать один раз рекламный ролик Петра Порошенко в прайм-тайм на телеканале "Украина" будет стоить 170 тысяч гривен, а на канале "1+1" – 31,5 тысяч гривен.

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Миллионы тратят и на наружную рекламу. Самые дорогие билборды вдоль дорог, где постоянно возникают пробки. Даже если условно посчитать, что кандидат в президенты имеет 200 билбордов в Киеве и 800 в других областях, то это будет стоить ему минимум – 15 миллионов гривен в месяц.

Что интересно, лидеры президентской рейтингов начали предвыборную агитацию задолго до официального старта гонки. Однако не обязаны об этом отчитываться. В частности, речь идет о Петре Порошенко, Юлие Тимошенко и Олеге Ляшко.

Сколько Порошенко потратил государственных денег на свою агитацию?

• на фонд президентского фонда на образовательные программы – 1 миллиард гривен;

• на единовременные выплаты пенсионерам по 2400 гривен от растаможивания евроблях – 13,6 миллиардов гривен;

• на монетизацию субсидий – 6 миллиардов;

• на программу "Забота" (тысячу гривен) – точную стоимость невозможно посчитать.



Куда Порошенко тратил государственные деньги

Реальная стоимость предвыборной агитации Петра Порошенко составит десятки миллиардов гривен.

Кто из кандидатов потратил наибольше денег на предвыборную кампанию – читайте здесь.



Как будут проходить выборы президента Украины