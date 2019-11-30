Сколько государство может получить от продажи 3 крупных объектов: сумма впечатляет

Премьер-министр Алексей Гончарук утверждает, что Украина от продажи трех крупных государственных объектов планирует получить 108,5 миллиона гривен.

По словам Гончарука, продажа Фондом государственного имущества ряда государственных объектов является успешной, передает пресс-служба Кабмина.

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В частности, он назвал крупнейшие среди недавно проданных государственных объектов. Говорится о:

Оптовый рынок в Броварах на Киевщине – продали за 44,5 миллиона гривен, а это в 10 раз больше стартовой цены, которая составляла 4 миллиона гривен.

"Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций" – продали за 3,5 миллиона гривен, что в 13 раз больше за стартовые 270 тысяч гривен; за объект соревновались 10 участников торгов.

100% государственного пакета акций акционерного общества "Украина Туристическая", их было продано на 35% дороже стартовой цены.

К слову, правительство уже передало Фонду государственного имущества 415 объектов. В частности, недавно было передано 76 объектов – от их продажи украинский бюджет может получить до 6 миллиардов гривен. В общем Кабмин планирует до конца 2019 года передать на приватизацию 500 государственных предприятий.

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Что известно о приватизации в Украине?

Она является одной из приоритетных задач правительства. Список государственного имущества, подлежащего приватизации, включает большие и малые объекты. Среди уже переданных такие предприятия, как "Институт титана" и "Львовский государственный ювелирный завод", "Скадовский морской торговый порт", "Морской торговый порт" Усть-Дунайск" и др.



В целом Минэкономразвития уже проанализировало более 1400 государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию. Полный список переданных предприятий можно найти по ссылкам здесь и здесь.