Сколько граждан не знают главных украинских борцов с коррупцией: возмутительные цифры

После революции достоинства все верили: наконец с коррупционерами начнут настоящую борьбу. Создали соответствующие ведомства и назначили туда главных борцов с коррупцией. Но вот, кто они, эти борцы, и поддерживает ли их украинский народ. Возможно, и поддерживал бы, если бы знал их имена.

76,6% – тотальное большинство украинцев не знают, кто такой директор НАБУ Артем Сытник.

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Популярность руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры тоже оставляет желать лучшего. Лишь 73% узнает Назара Холодницкого. 70% украинцев никогда не слышали о Сергее Лещенко. Мустафа Найема не знают 47,5% украинцев.

Сколько людей не знает про Мустафа Найема

А вот честного политика от опоблока Юрия Бойко не знает только 16,5% украинцев. Коренного украинца Вадима Рабиновича не узнают только 13% украинцев.

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