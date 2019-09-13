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      Сколько хостелов в Киеве работает нелегально: цифра ошеломляет

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      Сколько хостелов в Киеве действуют незаконно
      Сколько хостелов в Киеве действуют незаконно / Фото из открытых источников

      В Киеве подсчитали, сколько хостелов на территории столицы уплачивают все налоги и сборы, а сколько работает нелегально.

      По данным КГГА, всего 30 хостелов в столице работают на законных основаниях. Такую цифру озвучила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

      Читайте также: В аэропорту "Борисполь" открыли современный капсульный хостел: фото

      Какова ситуация с хостелами в Украине? В украинском законодательстве нет четкого законодательного определения понятия "хостел". Депутаты пока не урегулировали работы этих популярных среди туристов бюджетных квартир для ночевки.

      Только в Киеве насчитали 233 хостела, которые работают нелегально. Эта цифра основывается на жалобах людей, что живут рядом. На самом деле эта цифра может быть гораздо большей.

      В чем угроза нелегальных хостелов? Проблема заключается не только в том, что собственники жилья не платят налогов и туристического сбора.

      Актуально! Новый туристический налог в Киеве: кому и сколько теперь придется платить

      Бывают случаи, когда нелегальный хостел расположен в доме, где нет счетчиков, а потому платить за коммунальные услуги приходится всем жильцам дома.

      Обычно такое бюджетное помещение не отвечает элементарным санитарным нормам и работает со многими нарушениями.

      Для борьбы с незаконными хостелами столичная власть планирует создать специальную группу, которая будет выявлять и пресекать деятельность незаконных хостелов в Киеве.

      За последние 3 года, 5 незаконных хостелов были закрыты через суд, еще 5 – из-за нарушения жилищных условий.

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      blog_ava
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      Теги: КГГА Новости Киева Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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