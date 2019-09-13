Сколько хостелов в Киеве работает нелегально: цифра ошеломляет

В Киеве подсчитали, сколько хостелов на территории столицы уплачивают все налоги и сборы, а сколько работает нелегально.

По данным КГГА, всего 30 хостелов в столице работают на законных основаниях. Такую цифру озвучила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

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Какова ситуация с хостелами в Украине? В украинском законодательстве нет четкого законодательного определения понятия "хостел". Депутаты пока не урегулировали работы этих популярных среди туристов бюджетных квартир для ночевки.

Только в Киеве насчитали 233 хостела, которые работают нелегально. Эта цифра основывается на жалобах людей, что живут рядом. На самом деле эта цифра может быть гораздо большей.

В чем угроза нелегальных хостелов? Проблема заключается не только в том, что собственники жилья не платят налогов и туристического сбора.

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Бывают случаи, когда нелегальный хостел расположен в доме, где нет счетчиков, а потому платить за коммунальные услуги приходится всем жильцам дома.

Обычно такое бюджетное помещение не отвечает элементарным санитарным нормам и работает со многими нарушениями.

Для борьбы с незаконными хостелами столичная власть планирует создать специальную группу, которая будет выявлять и пресекать деятельность незаконных хостелов в Киеве.

За последние 3 года, 5 незаконных хостелов были закрыты через суд, еще 5 – из-за нарушения жилищных условий.

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