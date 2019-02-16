Сколько хотят за аренду кинотеатра "Киев" и кто среди претендентов

КГГА объявила о намерении сдавать в аренду помещения кинотеатра "Киев" за более чем полумиллиона гривен.

Как сообщает пресс-служба КГГА, по состоянию на 15 февраля о намерении взять в аренду здание кинотеатра в центре Киева уже поступило 5 обращений.

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Кто зхотел арендовать кинотеатр "Киев"?

ОО "Фонд "Молодость", ЧАО "Мультиплекс-Холдинг", ООО "Планета Кино", ООО "Компания" Таурус-Альянс", ООО "Синема-Центр".

Стоимость здания оценили в 170 775 900 гривен (без НДС), а стартовую цену аренды установили в 569 253 гривен.

Срок аренды – 10 лет.

По условиям конкурса будущий арендатор должен сохранить фестивальный профиль учреждения и уделять значительное внимание популяризации украинского кино.

Потенциальные арендаторы могут подавать заявки до 1 марта. Первая часть авансовой арендной платы здания кинотеатра – 1 138 506 гривен.

Больше об эпопеи вокруг аренды кинотеатра "Киев" смотрите в сюжете 24 канала

ООО "Культурный центр "Кинотеатр Киев", которое снимало помещения до недавнего времени, платило за аренду 47 тысяч гривен в месяц. Срок действия договора с ними закончился 4 января 2019 года. Впервые городские власти заключили его в 1998-м, а затем продолжили в 2009 году.

Кинотеатр "Киев" на улице Большой Васильковской в Киеве работает с 1952 года.

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