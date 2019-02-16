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      Сколько хотят за аренду кинотеатра "Киев" и кто среди претендентов

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      Кинотеатр "Киев"
      Кинотеатр "Киев" / kyivcity.gov.ua

      КГГА объявила о намерении сдавать в аренду помещения кинотеатра "Киев" за более чем полумиллиона гривен.

      Как сообщает пресс-служба КГГА, по состоянию на 15 февраля о намерении взять в аренду здание кинотеатра в центре Киева уже поступило 5 обращений.

      Читайте также: Смотрите также: Что появится на месте кинотеатра "Загреб" в Киеве: фото

      Кто зхотел арендовать кинотеатр "Киев"?

      1. ОО "Фонд "Молодость",
      2. ЧАО "Мультиплекс-Холдинг",
      3. ООО "Планета Кино",
      4. ООО "Компания" Таурус-Альянс",
      5. ООО "Синема-Центр".

      Стоимость здания оценили в 170 775 900 гривен (без НДС), а стартовую цену аренды установили в 569 253 гривен.

      Срок аренды – 10 лет.

      По условиям конкурса будущий арендатор должен сохранить фестивальный профиль учреждения и уделять значительное внимание популяризации украинского кино.

      Потенциальные арендаторы могут подавать заявки до 1 марта. Первая часть авансовой арендной платы здания кинотеатра – 1 138 506 гривен.

      Больше об эпопеи вокруг аренды кинотеатра "Киев" смотрите в сюжете 24 канала

      ООО "Культурный центр "Кинотеатр Киев", которое снимало помещения до недавнего времени, платило за аренду 47 тысяч гривен в месяц. Срок действия договора с ними закончился 4 января 2019 года. Впервые городские власти заключили его в 1998-м, а затем продолжили в 2009 году.

      Кинотеатр "Киев" на улице Большой Васильковской в Киеве работает с 1952 года.

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      Теги: Новости недвижимости Новости Киева Новости культуры Кино Аренда недвижимости КГГА
      Источник: 24 канал
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