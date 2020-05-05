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      Сколько и какие рынки работают сегодня в Киеве

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      Держпродспоживслужба перевірила 37 ринків Києва: наразі працюють 3 ринки та готуються відкритися 2
      Держпродспоживслужба перевірила 37 ринків Києва: наразі працюють 3 ринки та готуються відкритися 2 / "Главком"

      Сегодня в Киеве работают только три рынка. 6 мая должны открыться еще два.

      Як розповів мер столиці Віталій Кличко під час пресбрифінгу 5 травня, Держпродспоживслужба перевірила 37 ринків столиці. Й упродовж минулих кілька днів жоден із них не був готовим відкритися. Про це повідмляє 24 канал.

      Важливо В Україні послабили карантин: що відкриється з 11 травня

      "Вони активно готувалися, облаштовували необхідні умови для роботи в іншій епідеміологічній ситуації. І зараз будуть поступово відкриватися", – підкреслив він.

      Кличко додав, що сьогодні у Києві вже працюють 3 ринки.

      Мовиться про:

      • "Деміївський" у Голосіївскому районі,
      • "Маяк" – у Деснянському,
      • базар на Лісовій.

      За словами мера Києва, 6 травня мають відкритися Володимирський і Печерський ринки.

      "Я закликаю всіх киян дотримуватися правил безпеки. І на ринках, зокрема, є важливими маска, дистанція дезінфектори", – підсумував столичний міський голова.

      До теми На Київщині запрацювали ринки: чи дотримуються там протиепідемічних вимог

      Згідно з постановою уряду як промислові, так і продовольчі ринки в Україні мали відкритися з 1 травня. Щоправда, як керівництво, працівники, так і відвідувачі мають дотримуватися певних вимог, розроблених МОЗ. За дотриманням цих санітарних умов стежить Держпродспоживслужб. Вона і ухвалює рішення про відновлення роботи ринків. 

      За яких умов може працювати ринок інфографіка 24 канал
      За яких умов може працювати ринок / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Торговля Новости Киева Виталий Кличко
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