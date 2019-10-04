18:26
4 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров любит расслабиться в снегу. Фотограф Путина
      Вєсті Кремля
      21:58, 3 октября
      Вести.UA: Красноречие Тищенко с журналистами. Украинцы разъярены на Зеленского
      Вєсті.UA
      19:55, 3 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦИК

      Сколько и когда украинцы смогут экономить на комуслугах

      5 Читати новину українською
      Коммунальные услуги
      Коммунальные услуги / zoda.gov.ua

      Украинская семья сможет экономить на коммунальных тарифах до 8-10 тысяч гривен в год при условии улучшения энергоэффективности в следующие 5 лет.

      "В программе действий правительства прописано, что за 5 лет должен снизиться уровень потерь тепла, уровень потерь горячей воды и улучшиться энергоэффективность таким образом, чтобы показатель уменьшения составлял 20%", – заявил представитель президента в правительстве, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, сообщает "РБК-Украина".

      Читайте также: Когда начнется отопительный сезон в Украине

      20% – это практически означает уменьшение или экономию на коммунальных тарифах, на платежках для каждой украинской семьи в пределах 8-10 тысяч гривен в год, подсчитал нардеп.

      Таким образом, это действительно можно сказать, что это единоцентричная программа. Потому что ее действие почувствует на себе каждый украинец,
      – заверил Герус.

      Что касается субсидий, то их система в Украине работает, поэтому Министерство социальной политики не намерено что-то менять, только откорректирует определенные технические моменты.

      blog_ava
      Падение грузового самолета Ан12 подо Львовом: все, что известно
      сегодня
      4099
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Деньги Тарифы Коммунальные услуги Верховная Рада Андрей Герус
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ахметов боїться переділу активів і шукає ключ до серця Зеленського
      сегодня , 18:00 Ахметов боїться переділу активів і шукає ключ до серця Зеленського
      Сергій Лещенко 52
      Авария Ан-12 под Львовом: впечатляющие видео спасательной операции (18+)
      сегодня , 14:03 Авария Ан-12 под Львовом: впечатляющие видео спасательной операции (18+)
      Василь Денисюк 721
      Відставка Волкера: ким він був для України та як хотів вирішити війну на Донбасі
      сегодня , 17:30 Відставка Волкера: ким він був для України та як хотів вирішити війну на Донбасі
      Віталій Дейнега 44
      Не бросайте нас, мы любим Украину и не хотим "русского мира", – воспоминания об осени 2014-го
      сегодня , 17:00 Не бросайте нас, мы любим Украину и не хотим "русского мира", – воспоминания об осени 2014-го
      Повернись живим 493
      Новые члены ЦИК: что о них известно
      сегодня , 16:30 Новые члены ЦИК: что о них известно
      Вероніка Климська 394
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук