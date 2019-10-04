Сколько и когда украинцы смогут экономить на комуслугах

Украинская семья сможет экономить на коммунальных тарифах до 8-10 тысяч гривен в год при условии улучшения энергоэффективности в следующие 5 лет.

"В программе действий правительства прописано, что за 5 лет должен снизиться уровень потерь тепла, уровень потерь горячей воды и улучшиться энергоэффективность таким образом, чтобы показатель уменьшения составлял 20%", – заявил представитель президента в правительстве, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, сообщает "РБК-Украина".

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20% – это практически означает уменьшение или экономию на коммунальных тарифах, на платежках для каждой украинской семьи в пределах 8-10 тысяч гривен в год, подсчитал нардеп.

Таким образом, это действительно можно сказать, что это единоцентричная программа. Потому что ее действие почувствует на себе каждый украинец,

– заверил Герус.

Что касается субсидий, то их система в Украине работает, поэтому Министерство социальной политики не намерено что-то менять, только откорректирует определенные технические моменты.