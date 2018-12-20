Сколько и кому можно есть масло: советы Супрун
Масло важный и полезный продукт и не нужно отказывать себе в удовольствии съесть ломтик свежего хлеба с маслом.
Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
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Она отметила, что как с многими жирными или сладкими продуктами – главное не переусердствовать.
Масло – полезный продукт, если употреблять в меру
По словам Супрун, чем меньше жирность масла, тем меньше жира в нем вообще, а соответственно и насыщенных жиров. В то же время в таком же количестве масла более 700 калорий, что также составляет почти треть потребности в калориях умеренно движущегося человека. Кроме того в масле довольно много холестерина – в 100 граммах – 250 миллиграммов.
Министр также опровергла распространенный миф о хрупкости масла. Она отметила, что эта характеристика зависит от сезонности –в весенне-летний период преобладают низкоплавкие жиры, а зимой – тугоплавкие. Повышенная хрупкость масла может быть связана с некоторым несоблюдением температурных условий в процессе взбивании сливок при производстве продукта. При таких условиях плазма в жировой фазе может распределяться неравномерно, что придает маслу большей хрупкости.
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