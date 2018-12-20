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      Сколько и кому можно есть масло: советы Супрун

      110 Читати новину українською
      Можно ли есть масло
      Можно ли есть масло / news.rambler.ru

      Масло важный и полезный продукт и не нужно отказывать себе в удовольствии съесть ломтик свежего хлеба с маслом.

      Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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      Она отметила, что как с многими жирными или сладкими продуктами – главное не переусердствовать.

      Хліб з маслом
      Масло – полезный продукт, если употреблять в меру

       
      Ульяна Супрун
      “Следует помнить, что в масле действительно много насыщенных жиров, от чрезмерного употребления которых нас справедливо предостерегают медики. К примеру, в 100 граммах масла насыщенных жиров в среднем половина — 50 грамм (для масла жирностью 81%), а это — двойная дневная норма для нашего организма”.

      По словам Супрун, чем меньше жирность масла, тем меньше жира в нем вообще, а соответственно и насыщенных жиров. В то же время в таком же количестве масла более 700 калорий, что также составляет почти треть потребности в калориях умеренно движущегося человека. Кроме того в масле довольно много холестерина – в 100 граммах – 250 миллиграммов.

       
      Ульяна Супрун
      “За день нам советуют потреблять не больше, чем 20-30 граммов насыщенных жиров. Американская ассоциация сердца рекомендует уменьшить это количество до 13 граммов (при рационе 2000 кал в сутки). Поэтому количество масла, которое можно употреблять, соответственно будет зависеть от содержания в нем насыщенных жиров и от вашего рациона. Но желательно, чтобы это было не больше, чем 40 граммов в сутки (для масла жирностью не выше 82%) и при отсутствии других насыщенных жиров в рационе”.

      via GIPHY

      Министр также опровергла распространенный миф о хрупкости масла. Она отметила, что эта характеристика зависит от сезонности –в весенне-летний период преобладают низкоплавкие жиры, а зимой – тугоплавкие. Повышенная хрупкость масла может быть связана с некоторым несоблюдением температурных условий в процессе взбивании сливок при производстве продукта. При таких условиях плазма в жировой фазе может распределяться неравномерно, что придает маслу большей хрупкости.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Ульяна Супрун Здоровое питание Министерство здравоохранения Украины
      Источник: Здоров'я 24
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