Сколько и кому можно есть масло: советы Супрун

Масло важный и полезный продукт и не нужно отказывать себе в удовольствии съесть ломтик свежего хлеба с маслом.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Она отметила, что как с многими жирными или сладкими продуктами – главное не переусердствовать.



Масло – полезный продукт, если употреблять в меру

Ульяна Супрун “Следует помнить, что в масле действительно много насыщенных жиров, от чрезмерного употребления которых нас справедливо предостерегают медики. К примеру, в 100 граммах масла насыщенных жиров в среднем половина — 50 грамм (для масла жирностью 81%), а это — двойная дневная норма для нашего организма”.

По словам Супрун, чем меньше жирность масла, тем меньше жира в нем вообще, а соответственно и насыщенных жиров. В то же время в таком же количестве масла более 700 калорий, что также составляет почти треть потребности в калориях умеренно движущегося человека. Кроме того в масле довольно много холестерина – в 100 граммах – 250 миллиграммов.

Ульяна Супрун “За день нам советуют потреблять не больше, чем 20-30 граммов насыщенных жиров. Американская ассоциация сердца рекомендует уменьшить это количество до 13 граммов (при рационе 2000 кал в сутки). Поэтому количество масла, которое можно употреблять, соответственно будет зависеть от содержания в нем насыщенных жиров и от вашего рациона. Но желательно, чтобы это было не больше, чем 40 граммов в сутки (для масла жирностью не выше 82%) и при отсутствии других насыщенных жиров в рационе”.

Министр также опровергла распространенный миф о хрупкости масла. Она отметила, что эта характеристика зависит от сезонности –в весенне-летний период преобладают низкоплавкие жиры, а зимой – тугоплавкие. Повышенная хрупкость масла может быть связана с некоторым несоблюдением температурных условий в процессе взбивании сливок при производстве продукта. При таких условиях плазма в жировой фазе может распределяться неравномерно, что придает маслу большей хрупкости.

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