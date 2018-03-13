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Сколько интеллекта передается ребенку от родителей: сенсационное объяснение ученых

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Интеллект ребенка
Интеллект ребенка / Фото из свободных источников

Ученые из Эдинбургского университета в Шотландии установили: ребенок наследует от родителей более 500 генов, которые связаны с интеллектом, что составляет 50 - 80% от общего количества.

Такие данные исследования в 10 раз превышают предыдущие показатели, сообщает The Herald.

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Во время эксперимента британские ученые сравнили ДНК более чем 240 тысяч человек со всего мира. Соответственно было установлено: на интеллект непосредственно влияет окружающая среда и гены.

Давно известно, что на развитие интеллекта существенно влияют окружающая среда и гены. Наше исследование показало, какие именно гены отвечают за интеллект. К тому же, возможно, здоровье и интеллект связаны между собой, так как на них влияют одни и те же молекулы ДНК,
— заявил ученый Ян Дири.

В целом команда исследователей обнаружила 538 генов, которые влияют на интеллектуальные способности ребенка. На основе ДНК ученым удалось установить их IQ и даже определить риски заболеваемости болезнями. В частности, установлено, что у интеллектуалов реже диагностируют болезнь Альцгеймера, депрессию, шизофрению и ожирение.

"Мы увидели, что люди с высоким уровнем познавательной функции имеют лучшее физическое и психическое здоровье, и большую продолжительность жизни", — рассказал Ян Дири.

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Авторы исследования уже опасаются, что их открытие может позволять "моделировать" будущего ребенка генетически. Это, по их словам, приведет к потере разнообразия.

Теги: LifeStyle Дети наука Психология
Источник: 24 Канал
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