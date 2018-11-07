Сколько инвестировали в развитие села за последние годы: инфографика

Развитие социальной инфраструктуры сельских территорий не обеспечивается необходимыми инвестициями. Тенденция наращивания объемов капиталовложений в эту сферу прекратилась с 2012 года.

Об этом сообщил ведущий научный сотрудник отдела инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра "Институт аграрной экономики", кандидат экономических наук Николай Кисиль.

По его словам, из расчета на 1 гривню инвестиций в производство продукции сельского хозяйства, за последние шесть лет вложения в социальную сферу уменьшились более чем в три раза: с 97 копеек в 2011 году до 30 копеек в 2017 году.

По данным Государственной службы статистики Украины, капитальные инвестиции в социальную сферу села в 2011-2017 годах в ценах соответствующих лет составили 12-19 миллиардов гривен.

В развитие села стали вкладывать в трижды меньше

В то же время, по расчетам ученых Института аграрной экономики, если исключить влияние фактора инфляции путем перечисления капитальных инвестиций в социальную сферу села в цены 2017 года, то наибольшие их объемы – 25,4 миллиарда гривен – были в 2011 году. Однако уже в 2012 году из-за сокращения бюджетного финансирования и ухудшение условий экономической деятельности на селе вложении на эти цели уменьшились до 19 миллиардов гривен. После некоторого роста в 2013 году – до 23,4 миллиарда гривен – в 2014-2017 годах ежегодные вложения составляли 17-19 миллиардов гривен.

Сокращение инвестиций в социальную сферу привело к диспропорции в развитии экономики, производства и социума на селе,

– отметил ученый.

За последние три года 91-93% капитальных инвестиций в социальную сферу села направлялось в жилье, которое строилось в основном в пригородных селах. Хотя в 2018 году объемы его ввода в эксплуатацию тоже начали сокращаться, сообщил Николай Кисиль. В первом полугодии этого года было введено 10 156 единиц жилья общей площадью 1,191 миллиона квадратных метров, тогда как за соответствующий период предыдущего года эти показатели составляли 12 382 единиц и 1,267 миллиона "квадратов" соответственно.

Темпы строительства жилья в селе снизились

Капитальные инвестиции на развитие коммунального хозяйства, торговли и питания, образования и других отраслей на сельских территориях незначительные.

Чтобы предотвратить деградацию социальной инфраструктуры на селе, следует принять кардинальные меры по улучшению условий для ее восстановления и развития, считают в Институт аграрной экономики. В частности – увеличение инвестиций за счет всех источников финансирования. А для лучшего их мониторинга целесообразно возобновить составление статистической отчетности, отмененной с 2016 года, подытожил Николай Кисиль.

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