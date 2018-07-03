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Сколько кальция нужно организму, чтобы быть здоровым

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Сколько кальция нужно организму
Сколько кальция нужно организму / styl.pl

Кальций – очень важный для здоровья элемент, поскольку он необходим для суставов, зубов и сосудов, он влияет на кровяное давление, сокращение мышц и даже секрецию определенных гормонов.

Из-за недостатка кальция в организме могут неметь конечности, происходить мышечные спазмы и нарушения сердечного ритма. Дефицит этого элемента может спровоцировать даже частичную потерю памяти.

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А избыток кальция может вызвать камни в почках, уплотнение мягких тканей и существенно повысить риск серьезных сосудистых заболеваний.

Чтобы этого избежать, необходимо обеспечивать суточную норму кальция. В среднем, она составляет 1000 мг – а это стакан молока, стакан простого йогурта и кусок сыра "чеддер" ежедневно. Максимальная допустимая порция кальция для здорового человека составляет 2500 мг.

Суточная норма кальция составляет:
– дети до 6 месяцев – 200 мг;
– от 7 до 12 месяцев – 260 мг;
– от 1 до 3 лет – 700 мг;
– от 4 до 8 лет – 1000 мг;
– от 9 до 18 лет – 1300 мг;
– женщины от 19 до 50 лет – 1000 мг;
– женщины от 51 года – 1200 мг;
– мужчины от 19 до 70 лет – 1000 мг;
– мужчины от 71 года – 1200 мг.


Важно потреблять кальций вместе с витамином D (молоко, яичный желток, лосось, сардины, тунец), иначе он не будет усваиваться организмом и принесет больше вреда, чем пользы. Без витамина D он будет оседать в артериях.

Топ-10 продуктов, которые содержат кальций:

1. Молоко – в 250 мл содержится 291-322 мг кальция.

2. Сыры "чеддер" и "моцарелла" – содержание кальция в 100 г сыра составляет 800-1000 мг.

3. Йогурт – в 175 мл содержится 263-275 мг кальция, в фруктовом йогурте — 189-283 мг.

4. Тофу – на 100 г 350 мг кальция.

5. Брокколи – в 100 г брокколи содержится 47 мг кальция.

6. Миндаль, в 100 г которого – 264 мг кальция.

7. Сардины в масле – в 100 г сардин в масле содержится 383 мг кальция.

8. Бобы – в порции 175 мл содержится от 93 до 141 мг кальция.

9. Кудрявая капуста – в 125 мл приготовленной капусты есть 95 мг кальция.

10. Морская капуста, кроме йода, содержит кальций – 126 мг – 13% суточной нормы.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Лечение Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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