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Сколько калорий и воды содержат популярные напитки: инфографика

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Сколько калорий и воды содержат популярные напитки
Сколько калорий и воды содержат популярные напитки / unsplash.com

Чтобы организм хорошо функционировал, важно не забывать пить достаточно воды – не меньше 1,5 литра. Но столько воды в течение дня пить не хочется, поэтому стоит знать, что мы пьем в течение дня и заполняют ли другие напитки количество необходимой для здоровья жидкости.

Со слов ученых, чтобы поддерживать водный баланс, подходят любые напитки, кроме алкогольных, передает Zhyvyaktyvno.

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Поэтому для обеспечения тела суточной нормой воды не обязательно пить только чистую воду. Можно также пить: компоты, чай, соки, молоко и другие напитки. Единственный нюанс – нулевую калорийность имеет лишь чистая обычная вода.

Все остальные любимые напитки достаточно калорийны, но в частности соки важно употреблять, ведь они содержат полезные вещества, витамины и клетчатку.

Чтобы не употреблять больше калорий, чем необходимо организму, планируя свой ежедневный рацион, обязательно учитывайте калорийность напитков. Подробнее – смотрите в инфографике.

Калорійність найпопулярніших напоїв

Калорийность самых популярных напитков

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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