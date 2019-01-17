Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на собственную квартиру: инфографика по городам

С ипотекой в Украине туго. И даже если и повезет взять кредит на жилье, проценты по нему довольно велики. Да и выплачивать его надо будет лет 20. Журналисты 24 канала посчитали – сколько понадобится времени, если экономить и откладывать деньги на покупку жилья.

Хорошая новость для львовян: выглядит, что с их уровнем средних зарплат и стоимости квардатного метра жилья, накопить на квартиру получится быстрее, по сравнению с жителями других крупных городов Украины.

В наших расчетах все достаточно усреднено: и доходы, и расходы. Но общая тенденция относительно способности украинцев со средней зарплатой приобрести собственное жилье на первичном рынке выглядит так:



Быстрее всего получится у львовян, медленнее всего – у днепрян

Как мы считали

Наш гипотетический покупатель – семья с 2 работающими взрослыми, которые получают среднюю заработную плату.

Читайте также: Год выборов: чего ждать от рынка недвижимости в 2019 году

Доходы

Чтобы оценить уровень доходов потенциального покупателя жилья – мы взяли данные о средней зарплате с портала work.ua:

По данным Укрстата средний доход украинцев в регионах ниже. (В частности, для Одесской области – 8075, Львовщины – 8100, Днепропетровщины – 9200, Харьковщины – 8000 по состоянию на ноябрь 2018). Потому что он считается как среднее арифметическое средних зарплат всех работающих – и в области, и в облцентре. Но в городе зарплаты выше, чем в селе. (Стоимость жилья – тоже). Поэтому мы взяли за основу данные о зарплатах именно в городах, и удвоили их.

Сбережение

При расчете суммы, которую бы могла откладывать семья в качестве сбережений на квартиру, взяли 40% от доходов. Обычно этот процент используют банки при расчете возможности кредитования граждан. Правда, банки используют довольно широкую трактовку понятия "доход заемщика" – имеют в виду и документально, и подтвержденные косвенными методами . Мы в своем расчете принимали во внимание зарплаты как единый вид дохода семьи.

Стоимость жилья

Будущее жилье в нашем расчете – квартира 45 квадратных метров. Поэтому за основу взяли стоимость квадратного метра в новостройке. И поскольку в Ассоциации специалистов по недвижимости прогнозируют, что цены на жилье в 2019 году будут более-менее стабильными, мы предполагаем, что примерно за такие же деньги можно будет купить жилье в следующем году.

По данным lun.ua средняя стоимость квадратного метра жилья:

- в Киеве – 23000;

- в Одессе –19000;

- во Львове – 15900;

- в Харькове – 17700 (по данным kh.vgorode.ua);

- в Днепре – 18900 ( по информации dnepropetrovsk.krysha.ua).

Читайте также: Цены на недвижимость в новостройках Киева: что изменилось в декабре 2018

Но не забывайте – вследствие инфляционных процессов деньги со временем дешевеют. Поэтому через 7-8 лет обсчитанных ныне сбережений вам уже может не хватить на приобретение жилья. Лучше всего деньги вкладывать с умом, чтобы по крайней мере сохранить их ценность. Или даже – и приумножить.

Читайте также: Куда вложить деньги, чтобы не прогадать