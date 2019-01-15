Сколько лет жизни люди теряют из-за вредных выбросов: карта

В Институте энергетической политики частного исследовательского университета Чикаго выяснили, что в среднем население Земли теряет до двух лет жизни из-за вредных выхлопов.

Об этом говорится в отчете и интерактивной карте ученых.

Читайте также: Как богатство влияет на продолжительность жизни: результаты исследования

Отмечается, что в отдельных, особо загрязненных районах Китая и Индии люди могли бы жить на шесть-восемь лет дольше.

"На 4,4 года дольше могло бы жить население Непала, на 4,3 года – Индии, на 4,2 года – Бангладеш. Для сравнения: средний показатель для Китая – 2,9 года, для России – 0,5 года, для США – 0,1 года", – отмечает издание.

По данным карты, украинцы теряют в среднем – 0,7 года своей жизни из-за вредных выбросов.

Какой вред наносит экология украинцам

Вредные выбросы опаснее, чем другие факторы, влияющие на продолжительность жизни, считают исследователи. Да, курение сокращает в среднем продолжительность жизни на 1,6 года, алкоголь и наркотики – на 11 месяцев, ВИЧ – на четыре месяца, теракты и вооруженные конфликты – на 22 дня.

Ученые анализировали данные о концентрации вредных частиц, полученные со спутников, а также сведения о населении планеты, взятые из отчета LandScan Global Population 2015.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.