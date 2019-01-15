18:51
15 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Движение "Геи за Путина" подбирается к телу кумира. Т-34 – "новые" русские танки
      Вєсті Кремля
      21:19, 14 января
      Вести.UA: Нужна ли Медведчуку пересадка мозга. Закон о сексе
      Вєсті.UA
      19:44, 14 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT

      Сколько лет жизни люди теряют из-за вредных выбросов: карта

      34 Читати новину українською
      Как вредные выбросы влияют на продолжительность жизни
      Как вредные выбросы влияют на продолжительность жизни / unsplash.com

      В Институте энергетической политики частного исследовательского университета Чикаго выяснили, что в среднем население Земли теряет до двух лет жизни из-за вредных выхлопов.

      Об этом говорится в отчете и интерактивной карте ученых.

      Читайте также: Как богатство влияет на продолжительность жизни: результаты исследования

      Отмечается, что в отдельных, особо загрязненных районах Китая и Индии люди могли бы жить на шесть-восемь лет дольше.

      "На 4,4 года дольше могло бы жить население Непала, на 4,3 года – Индии, на 4,2 года – Бангладеш. Для сравнения: средний показатель для Китая – 2,9 года, для России – 0,5 года, для США – 0,1 года", – отмечает издание.

      По данным карты, украинцы теряют в среднем 0,7 года своей жизни из-за вредных выбросов.

      Шкідливе повітря

      Какой вред наносит экология украинцам

      Вредные выбросы опаснее, чем другие факторы, влияющие на продолжительность жизни, считают исследователи. Да, курение сокращает в среднем продолжительность жизни на 1,6 года, алкоголь и наркотики – на 11 месяцев, ВИЧ – на четыре месяца, теракты и вооруженные конфликты – на 22 дня.

      Ученые анализировали данные о концентрации вредных частиц, полученные со спутников, а также сведения о населении планеты, взятые из отчета LandScan Global Population 2015.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Долголетия Экология
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      6 текстов щедривок для детей на украинском языке
      сегодня , 18:47 6 текстов щедривок для детей на украинском языке
      66504
      Убийство мэра Гданьска: биография и чем известен Павел Адамович
      сегодня , 18:01 Убийство мэра Гданьска: биография и чем известен Павел Адамович
      Світлана Попова 189
      Поджог Киево-Печерской Лавры: что нужно знать о пожаре в заповеднике
      сегодня , 17:29 Поджог Киево-Печерской Лавры: что нужно знать о пожаре в заповеднике
      Євгенія Мазур 218
      Кернес отдал предпринимателей Харькова на откуп человеку-невидимке
      сегодня , 16:54 Кернес отдал предпринимателей Харькова на откуп человеку-невидимке
      889
      Забрать Лавру в Москвы
      сегодня , 16:01 Забрать Лавру в Москвы
      Наталія Лебідь 420
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января 2018 , 16:03
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 14:40
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта 2018 , 23:00
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта 2018 , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук