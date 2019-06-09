Сколько людей ездили в оккупированный Крым с территории Украины в мае: шокирующая цифра

В мае 2019 года административную границу с аннексированным Россией Крымом в Херсонской области в обоих направлениях пересекли почти 200 тысяч человек. Это на 40% больше людей, которые ездили на оккупированный полуостров, чем было в апреле.

В Министерстве по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам сообщили, что в течение мая аминграницу пересекли более 32 тысяч транспортных средств. А в апреле таких было лишь около 20 тысяч.

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В частности, в КПВВ "Чонгар" в направлении подконтрольной Украины пересекли более 49 тысяч человек, а в оккупированный Крым въехало 50 тысяч человек. На КПВВ "Каланчак" ситуация похожая – 44 тысячи выехали с аннексированного полуострова, и еще 44 тысячи – въехали туда.

Меньше всего людей пересекало админграницу с оккупированным Крымом через КПВВ "Чаплинка". Так, около 6 тысяч человек вернулись в Украину и почти 5 выехали с подконтрольной Киеву территории.

В министерстве добавили, что "граждане Украины, которые живут на временно оккупированной территории, ездят на контролируемую территорию для посещения семьи, для закупки необходимых товаров, получения услуг и прочее".



Количество лиц, которые пересекали админграницу с оккупированным Крымом