14:50
9 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему в России запретили игру со Сталиным. Средневековая медицина
      Вєсті Кремля
      21:16, 8 июня
      Вести.UA. Жир: Кто побил Ляшко. Зеленский проигнорил Луценко
      Вєсті.UA
      18:25, 8 июня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, 7 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Помощники советских хозяек
      Згадати все
      16:21, 8 июня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ

      Сколько людей ездили в оккупированный Крым с территории Украины в мае: шокирующая цифра

      188 Читати новину українською
      В мае админграницу с Крымом пересекали почти на 40% чаще
      В мае админграницу с Крымом пересекали почти на 40% чаще / Иллюстративное фото

      В мае 2019 года административную границу с аннексированным Россией Крымом в Херсонской области в обоих направлениях пересекли почти 200 тысяч человек. Это на 40% больше людей, которые ездили на оккупированный полуостров, чем было в апреле.

      В Министерстве по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам сообщили, что в течение мая аминграницу пересекли более 32 тысяч транспортных средств. А в апреле таких было лишь около 20 тысяч.

      Читайте также: Курортный сезон в оккупированном Крыму: новые красноречивые фото

      В частности, в КПВВ "Чонгар" в направлении подконтрольной Украины пересекли более 49 тысяч человек, а в оккупированный Крым въехало 50 тысяч человек. На КПВВ "Каланчак" ситуация похожая – 44 тысячи выехали с аннексированного полуострова, и еще 44 тысячи – въехали туда.

      Меньше всего людей пересекало админграницу с оккупированным Крымом через КПВВ "Чаплинка". Так, около 6 тысяч человек вернулись в Украину и почти 5 выехали с подконтрольной Киеву территории.

      В министерстве добавили, что "граждане Украины, которые живут на временно оккупированной территории, ездят на контролируемую территорию для посещения семьи, для закупки необходимых товаров, получения услуг и прочее".


      Количество лиц, которые пересекали админграницу с оккупированным Крымом

      blog_ava
      Большая маленькая ложь 2 сезон: 10 фактов о сериале, которые следует знать
      сегодня
      20825
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто виноват в неожиданном падении гривны
      сегодня , 13:00 Кто виноват в неожиданном падении гривны
      Сергій Фурса 281
      Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      сегодня , 12:00 Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      Світові Медіа 746
      Главные новости 8 июня: нападение на оператора 24 канала, авто полиции сбило ребенка в Конотопе
      сегодня , 09:05 Главные новости 8 июня: нападение на оператора 24 канала, авто полиции сбило ребенка в Конотопе
      671
      Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти...
      сегодня , 08:40 Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти...
      Блог Соцмережі 1216
      Xiaomi в Украине: компания готовит еще больше уникальных предложений, – менеджер проекта Мi
      8 июня , 22:02 Xiaomi в Украине: компания готовит еще больше уникальных предложений, – менеджер проекта Мi
      Ірина Полицька 676
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук