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УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Сколько людей и детей погибло во время войны на востоке Украины: впечатляющая цифра

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За годы войны от мин пострадало больше сотни детей, 21 ребенок погиб. В целом пострадало почти 2 тысячи человек, среди которых взрывчатка унесла четверть жизней. Такие цифры озвучили в Министерстве обороны. Хотя на самом деле – жертв больше, ведь в начале войны, в 2014 году такую статистику не вели.

Потерпевший Иван Левченко, копнув камень, наткнулся на взрывчатку. Врачи говорили – Иван выжил чудом. Трагедия произошла в селе Гранитное. Взрывное устройство он зацепил ногой, прямо посреди улицы.

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С начала войны специалисты обезвредили свыше 370 тысяч взрывных устройств. Они очистили лишь 28 тысяч гектаров земли. Осталось еще 25 раз по столько, и это только на подконтрольной Украине территории. Примерно столько же сейчас – оккупировано. И не два, и не три. По расчетам ООН, каждый год войны – это 10 лет "очистки" территорий.

Это означает, что на разминирование Донбасса уйдет уже не менее чем полвека. Более того, в ООН заявили, что Украина догоняет страны мира, наиболее "загрязненные" минами.

Война в Боснии продолжалась 3,5. Прошло уже 2 десятилетия, а мины там до сих пор взрываются.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Дети и несовершеннолетние Жертвы Потери
Источник: 24 канал
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