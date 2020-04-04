Сколько людей в Киеве были вынуждены уйти в отпуск за свой счет: впечатляющие цифры

Без государственной помощи власть Киева не сможет финансово обеспечить 500 тысяч киевлян, которые вынужденно взяли отпуска за свой счет из-за карантина в Украине.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

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Кличко добавил, что примерно пол миллиона человек в столице были вынуждены взять отпуска за свой счет. И большинство из них – это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты.

Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег. Я этот вопрос поднял на селекторном совещании с президентом и премьер-министром. И президент сказал, что они этот вопрос просчитывают,

– отметил Кличко.

Он заявил, что без государственной помощи этот вопрос невозможно решить, ведь бюджет ни одного города не выдержит такой нагрузки.

По словам мэра Киева, президент заверил, что планируют выплачивать средства каждому, кто вынужденно не работает.

Обратите внимание! Работодатели не имеют права увольнять своих работников из-за карантина в Украине. Тех, кто незаконно увольняет работников, будут наказывать штрафами или исправительными работами.

Сколько украинцев потеряли работу из-за карантина?

Через карантин, который в Украине ввели для нераспространения коронавирус, работу потеряли примерно 500 – 700 тысяч человек. Однако Кабинет Министров сейчас разрабатывает программу создания новых рабочих мест.



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