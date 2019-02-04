Сколько людей в Украине прошло лечение от рака

В Украине на учете почти 1 миллион человек с онкологической патологией, которые успешно прошли лечение и имеют признаки ремиссии.

Каждый год около 140 тысяч украинцев впервые узнает об обнаружении у них онкозаболевания, сообщает Минздрав Украины.

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Отметим, что сегодня, 4 февраля, в Украине – Всемирный день борьбы против рака.

В июле 2019 года заработает программа "Бесплатная диагностика". По направлению семейного врача можно пройти обследование на наиболее распространенные виды онкологии.

В ведомстве отмечают, что предупреждение болезней и раннее выявление являются одними из ключевых задач трансформации здравоохранения.

Сейчас в Украине 30 медицинских онкологических учреждений, в которых оказывается специализированная высокотехнологичная онкологическая помощь.

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