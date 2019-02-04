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      Сколько людей в Украине прошло лечение от рака

      15 Читати новину українською
      Лечение рака
      Лечение рака / np.pl.ua

      В Украине на учете почти 1 миллион человек с онкологической патологией, которые успешно прошли лечение и имеют признаки ремиссии.

      Каждый год около 140 тысяч украинцев впервые узнает об обнаружении у них онкозаболевания, сообщает Минздрав Украины.

      Читайте также: Как не заболеть раком: советы ведущего онколога

      Отметим, что сегодня, 4 февраля, в Украине – Всемирный день борьбы против рака.

      В июле 2019 года заработает программа "Бесплатная диагностика". По направлению семейного врача можно пройти обследование на наиболее распространенные виды онкологии.

      В ведомстве отмечают, что предупреждение болезней и раннее выявление являются одними из ключевых задач трансформации здравоохранения.

      Сейчас в Украине 30 медицинских онкологических учреждений, в которых оказывается специализированная высокотехнологичная онкологическая помощь.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Онкозаболевания Медицина Министерство здравоохранения Украины
      Источник: Здоров'я 24
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