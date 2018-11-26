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      Сколько людей в Украине заболели дифтерией и столбняком: данные МЗ

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      От дифтерии и столбняка защитит вакцинация
      От дифтерии и столбняка защитит вакцинация / 4mama.ua

      В 2018 году в Украине было выявлено 9 случаев заболевания дифтерией и 17 – столбняком.

      Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

      Читайте также: Обязательные прививки в Украине: нюансы вакцинации и почему это важно

      "За 10 месяцев 2018 года в Украине зарегистрировано 9 случаев заболевания дифтерией (в том числе 3 детей и 6 взрослых) и 17 случаев заболевания столбняком (5 детей и 12 взрослых)", – говорится в сообщении.

      Дифтерія в Украні

      Дифтерия имеет несколько форм, самая распространенная: дифрерия миндалин

      В Минздраве напомнили, что единственная надежная защита от этих болезней – вакцинация.

       
      Дифтерия – симптоми
      высокая температура от 38 до 40 градусов;
      сонливость, слабость,
      боль в горле, першение, затруднения при глотании;
      инкубационный период длится от 2 до 10 дней.

      "Вовремя сделанная прививка поможет сформировать иммунитет и защитить от смертельно опасных заболеваний", – отметили в министерстве.

      Дети получают прививки в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 16 лет, а взрослые – каждые 10 лет. Такой интервал во взрослом возрасте обусловлен тем, что иммунитет против этих болезней сохраняется около 10 лет.

      Что такое дифтерия?
      Это инфекция, поражающая горло и дыхательные пути, токсично, медленно убивает сердечно-сосудистую и нервную системы, "давит" на почки. Возбудитель дифтерии – грамположительная палочковидная бактерия Corynebacterium diphtheriae, путь передачи – воздушно-капельный.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Лечение Министерство здравоохранения Украины Вакцина Инфекция
      Источник: 24 Канал
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