Сколько людей в Украине заболели дифтерией и столбняком: данные МЗ

В 2018 году в Украине было выявлено 9 случаев заболевания дифтерией и 17 – столбняком.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

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"За 10 месяцев 2018 года в Украине зарегистрировано 9 случаев заболевания дифтерией (в том числе 3 детей и 6 взрослых) и 17 случаев заболевания столбняком (5 детей и 12 взрослых)", – говорится в сообщении.

Дифтерия имеет несколько форм, самая распространенная: дифрерия миндалин

В Минздраве напомнили, что единственная надежная защита от этих болезней – вакцинация.

Дифтерия – симптоми высокая температура от 38 до 40 градусов;

сонливость, слабость,

боль в горле, першение, затруднения при глотании;

инкубационный период длится от 2 до 10 дней.

"Вовремя сделанная прививка поможет сформировать иммунитет и защитить от смертельно опасных заболеваний", – отметили в министерстве.

Дети получают прививки в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 16 лет, а взрослые – каждые 10 лет. Такой интервал во взрослом возрасте обусловлен тем, что иммунитет против этих болезней сохраняется около 10 лет.

Что такое дифтерия?

Это инфекция, поражающая горло и дыхательные пути, токсично, медленно убивает сердечно-сосудистую и нервную системы, "давит" на почки. Возбудитель дифтерии – грамположительная палочковидная бактерия Corynebacterium diphtheriae, путь передачи – воздушно-капельный.

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