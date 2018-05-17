Сколько людей в Украине зарабатывают 10 тысяч гривен и больше: в правительстве дали ответ

По данным Государственной службы статистики Украины, в марте в стране возросло количество работников, которые получают заработную плату в размере 10 тысяч гривен и больше.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что в марте 2018 года работников с зарплатой в 10 тысяч гривен в Украине было 21,3% против 12,6% в марте 2017 года.

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При этом количество людей, которые получали минимальную зарплату, сократилось до 7,9% с 10,3%.

В отраслевом разрезе зарплаты выше 10-15 тысяч гривен получали в основном работники фармацевтической промышленности, металлургии и энергосектора.