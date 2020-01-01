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      Сколько людей встречали Новый год на Софиевской площади: фото

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      Новый год на Софиевской площади встречали более 100 тысяч человек / фото: Folk Ukraine

      Более 100 тысяч киевлян и гостей столицы встречали Новый год под открытым небом на Софиевской площади. Там организовали грандиозный концерт с участием украинских групп.

      Так же происходило празднование и на Контрактовой площади, которую в новогоднюю ночь, по информации организаторов, посетили более 40 тысяч киевлян и гостей столицы, сообщает КГГА.

      Интересно: Пассажиры японской авиакомпании совершили "путешествие во времени" и вернулись в 2019 год

      Праздничное настроение у главной елки страны на Софийской площади создавали:

      • Руслана;
      • "ТНМК";
      • "Мандри";
      • танц-театр "Жизнь";
      • Назар Савко.

      Празднование на Софиевской площади продолжается и 1 января. Всего в этом году программа новогодних и рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых происходит не менее 100 различных мероприятий.

      Кроме того, в течение праздничного периода в районах города запланировано более 250 тематических мероприятий.

      Новый год на Софиевской площади: смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новогодние праздники Новости Украины КГГА Новости Киева Музыка
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