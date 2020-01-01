Сколько людей встречали Новый год на Софиевской площади: фото

Более 100 тысяч киевлян и гостей столицы встречали Новый год под открытым небом на Софиевской площади. Там организовали грандиозный концерт с участием украинских групп.

Так же происходило празднование и на Контрактовой площади, которую в новогоднюю ночь, по информации организаторов, посетили более 40 тысяч киевлян и гостей столицы, сообщает КГГА.

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Праздничное настроение у главной елки страны на Софийской площади создавали:

Руслана;

"ТНМК";

"Мандри";

танц-театр "Жизнь";

Назар Савко.

Празднование на Софиевской площади продолжается и 1 января. Всего в этом году программа новогодних и рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых происходит не менее 100 различных мероприятий.

Кроме того, в течение праздничного периода в районах города запланировано более 250 тематических мероприятий.

Новый год на Софиевской площади: смотрите фото