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      Сколько мандаринов можно съедать в день без вреда для здоровья

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      Сколько мандаринов в день можно есть
      Сколько мандаринов в день можно есть / lady.tochka.net

      Конкретной нормы нет, но есть здравый смысл: в день можно съедать до четырех мандаринов, не опасаясь за здоровье.

      Об этом сообщает med2.

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      При употреблении мандаринов нужно ориентироваться на аллергические эпизоды. Если в анамнезе есть аллергические реакции на цитрусовые, то мандарины из новогоднего меню человека должны быть полностью исключены.

      Если в анамнезе аллергических реакций не было, то в день можно съесть 2-4 мандарина, но не доходить до уровня одного килограмма.

      Слишком активное употребление мандаринов может быть вредным для здоровья людей, которые страдают от болезней желудка и двенадцатиперстной кишки. Также мандарины не стоит употреблять при гастритах, энтеритах, колитах.

      via GIPHY

      Важно: перед употреблением мандарины следует обязательно мыть. Для сохранения продукции перевозчики нередко покрывают фрукты химикатами – об этом может свидетельствовать яркий восковой блеск на фруктах и их липкость. Эти химические растворы могут нанести серьезный вред здоровью.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровое питание Советы
      Источник: 24 Канал
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