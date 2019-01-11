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      Сколько миллиардов долларов Украина должна выделить, чтобы погасить госдолг: впечатляющие цифры

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      Украина должна погасить 14 миллиардов долларов госдолга
      Украина должна погасить 14 миллиардов долларов госдолга / unsplash.com

      По оценке Министерства финансов, общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году составляет 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долларов. Кроме того, в текущем, 2019 году Украине придется погасить не только внутреннюю задолженность, но и внешнюю.

      Это обнародовали на сайте Министерства финансов Украины.

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      Такой макроэкономический прогноз предусматривает погашение 150,5 миллиарда гривен внутреннего и 121,8 миллиарда гривен внешнего долга.

      Макроекономічний прогноз на 2019 рік

      Макроэкономический прогноз на 2019 год

      Кроме того, платежи по обслуживанию внутреннего долга составят 88,7 миллиарда гривен, а внешнего – 56,4.

      К слову, международный валютный фонд планирует выделить Украине еще два транша на общую сумму 2,6 миллиарда долларов до конца 2019 года. Их предусматривает новая 14-месячная программа кредитования для Украины Stand By. Ранее МВФ перечислил Украине первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере 1,4 миллиарда долларов.

      Теги: Деньги Новости Украины Транш МВФ госдолг
      Источник: 24 Канал
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