Сколько миллиардов долларов Украина должна выделить, чтобы погасить госдолг: впечатляющие цифры

По оценке Министерства финансов, общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году составляет 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долларов. Кроме того, в текущем, 2019 году Украине придется погасить не только внутреннюю задолженность, но и внешнюю.

Это обнародовали на сайте Министерства финансов Украины. Читайте также: Кто тратил и зарабатывал миллиарды на государственных закупках Такой макроэкономический прогноз предусматривает погашение 150,5 миллиарда гривен внутреннего и 121,8 миллиарда гривен внешнего долга. Макроэкономический прогноз на 2019 год Кроме того, платежи по обслуживанию внутреннего долга составят 88,7 миллиарда гривен, а внешнего – 56,4. К слову, международный валютный фонд планирует выделить Украине еще два транша на общую сумму 2,6 миллиарда долларов до конца 2019 года. Их предусматривает новая 14-месячная программа кредитования для Украины Stand By. Ранее МВФ перечислил Украине первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере 1,4 миллиарда долларов.